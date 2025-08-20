Terremoto a Netflix: i creatori di Stranger Things lasciano la piattaforma, cosa è successo

Con la fine ormai vicina di Stranger Things, cala il sipario anche sulla lunga collaborazione tra i fratelli Matt e Ross Duffer e Netflix. I due creatori della celebre serie ambientata nel mondo del Sottosopra hanno firmato un accordo esclusivo quadriennale con Paramount, che li vedrà impegnati in film per il cinema, serie TV e contenuti in streaming.

L’accordo con Paramount

L’annuncio è arrivato oggi tramite un comunicato ufficiale, confermando le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi. L’accordo, definito “ambizioso” dalle parti, entrerà in vigore nell’aprile 2026, al termine del contratto attualmente in essere con Netflix. Il nuovo progetto coinvolge anche Skydance, con cui Paramount ha recentemente stretto una fusione da 8 miliardi di dollari, creando uno dei poli di produzione più potenti di Hollywood.

I fratelli Duffer lavoreranno attraverso la loro società di produzione, Upside Down Pictures, che gestiscono insieme alla produttrice Hillary Leavitt, attuale presidente.

Il ritorno alle origini

Curiosamente, questo passaggio a Paramount segna anche un ritorno alle radici. Alla guida del reparto streaming dello studio c’è Cindy Holland, la stessa dirigente che, dieci anni fa, aveva creduto per prima in Stranger Things dando il via libera alla produzione su Netflix. Anche Matt Thunell, oggi presidente di Paramount Television, aveva collaborato con i Duffer ai tempi della piattaforma.

Nati nel 1984 a Durham, North Carolina, i gemelli Duffer hanno sempre lavorato insieme come duo creativo e sono diventati noti al grande pubblico proprio grazie al successo globale di Stranger Things.

Il capitolo finale di Stranger Things

Lanciata nell’estate del 2016, Stranger Things si è affermata come una delle serie più viste di sempre su Netflix. La sola quarta stagione ha totalizzato oltre 140,7 milioni di visualizzazioni globali.

La quinta e ultima stagione, descritta dai Duffer come “epica”, sarà distribuita in tre parti tra novembre 2025 e gennaio 2026. Nel cast ritroveremo volti storici come Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer e Maya Hawke.

La decisione dei fratelli Duffer di lasciare Netflix per intraprendere una nuova avventura con Paramount segna la fine di un’epoca ma anche l’inizio di un

nuovo capitolo creativo. Forte del successo mondiale di Stranger Things, il duo si prepara ora a espandere il proprio universo narrativo su più fronti, con il sostegno di uno dei nuovi colossi dell’intrattenimento globale.