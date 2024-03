Torna il giudice in fuga di "The Bad Guy"

Un’enorme vasca, grande quanto un capannone, è il set suggestivo, che abbiamo potuto visitare negli Studios di via Tiburtina a Roma, della seconda stagione di The Bad Guy, la serie Prime Video diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana con Luigi Lo Cascio (nella foto), Claudia Pandolfi, Selene Caramazza, Giulia Maenza, Antonio Catania e la new entry Stefano Accorsi. Si simula la rottura di un enorme acquario con le orche, ai cui vetri il protagonista Nino Scotellaro spara contro per travolgere, con più di mille litri d’acqua, le persone con cui sta parlando, compreso se stesso. Per le sequenze in controcampo è stato creato anche un modellino che poi, con gli effetti visivi digitali, farà tutt’uno con la spettacolare sequenza dell’inondazione.

Avevamo lasciato Il personaggio del pubblico ministero siciliano, interpretato da Lo Cascio, «accusato – spiega uno dei due registi, Giuseppe G. Stasi – di essere un mafioso colluso sopravvissuto alla rottura del Ponte sullo Stretto». Sicuramente ce la farà anche stavolta. Intanto, prosegue il regista, «in questa seconda stagione scaviamo nel suo passato e ci domandiamo chi è davvero il cattivo ragazzo, il bad guy di questa storia. Saranno episodi che mantengonoun tono che unisce il crime con la dark comedy». Nella prima stagione Nino Scotellaro era stato accusato di aver coperto il mafioso Mariano Suro, un personaggio che non può non far pensare a Matteo Messina Denaro: «Seguire la realtà è impossibile – dice Giancarlo Fontana – se avessimo voluto metterla in scena ci avrebbero detto che non era verosimile. Noi abbiamo immaginato quello che avrebbe fatto un boss mafioso invece Messina Denaro si faceva i selfie con l’infermiere a cielo aperto...».

Dopo il successo della prima stagione, ecco dunque altri sei episodi prodotti da Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori, Viola Prestieri di Indigo Film in coproduzione con Amazon MGM Studios che, per la prima volta, manderà una serie originale Prime Video, prevista nel 2025, successivamente sulla televisione lineare con la Rai che manderà in onda anche la stagione d’apertura.