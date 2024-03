Tutte le guest star della seconda stagione di Call my agent - Italia

Il 22 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW torna Call my agent-Italia, la serie ambientata nelle mura di un'agenzia di rappresentanza di Roma che si ispira alla serie francese Dix pour cent, disponibile su Netflix. Diretta da Luca Ribuoli e scritta da Lisa Nur Sultan con Federico Baccomo e Dario d'Amato, la serie tv riprende il via da dove ci eravamo fermati con la prima stagione e punta ad irretire il pubblico con sei nuovi episodi ricchi di guest star.

La trama della seconda stagione

Vittorio (Michele Di Mauro), Lea (Sara Drago), Gabriele (Maurizio Lastrico) ed Elvira (la compianta Marzia Ubaldi, scomparsa il 21 ottobre 2023) sono pronti a vivere nuove avventure nella CMA, l'agenzia di rappresentanza di Roma che di certo non naviga in buone acque, dopo che Claudio ha messo sul mercato le sue quote. Mentre cercano di comprendere quale sarà il loro futuro lavorativo e di tenere insieme tutti i pezzi della loro vita privata, gli agenti avranno come sempre a che fare con i capricci dei divi che rappresentano e potranno sempre fare affidamento sull'aiuto dei loro assistenti, Monica (Sara Lazzaro), Pierpaolo (Francesco Russo) e Camilla (Paola Buratto). Con la Mostra del Cinema di Venezia che si profila all'orizzonte e scelte artistiche quanto meno discutibili, la CMA deve fare di tutto per rimanere in piedi e dimostrare il proprio valore sul mercato.

Tutte le guest star di Call my agent - Italia

Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi

Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi sono le prime guest star della seconda stagione di Call my agent, dal momento che appaiono nel primo episodio. Le due grandi attrici, infatti, hanno accettato di lavorare in un film decisamente sperimentale, che richiede alle due di non conoscere la sceneggiatura in anticipo, ma di scoprirla giorno per giorno sul set, di modo da potersi calare con più naturalezza nei ruoli che sono chiamate a interpretare. Nel frattempo, però, Valeria Bruni Tedeschi sembra essere sull'orlo di un esaurimento nervoso che la fa litigare al telefono con un operatore di telemarketing e la rende un'amica un po' ingombrante per Valeria Golino, la cui pazienza è messa a dura prova.

Gabriele Muccino

Gabriele Muccino è un regista che spesso viene attaccato dal pubblico per il modo in cui si pone sui social media. Eppure, nella seconda stagione di Call my agent, riesce ad essere quasi un protagonista aggiunto e la libertà con cui si prende gioco di se stesso, delle sue manie e della sua stessa reputazione rendono la sua partecipazione alla serie tv un valore aggiunto. Alle prese con una sfida inattesa, che esula dai suoi soliti compiti, Muccino sarà una vera e propria bomba ad orologeria negli uffici della CMA.

Elodie

Nella seconda stagione di Call my agent, Elodie è alle prese con un ruolo da protagonista in un film di Dario Argento, dove interpreta una strega dal forte accento romano. Ma il suo lavoro viene rallentato e reso più difficile da un fan particolarmente accanito che è ormai convinto che tra lui e la bella cantante romana ci sia una sorta di legame mistico. Nella sua apparizione, Elodie gioca molto anche con la sua nomea di "coatta romana".

Gianmarco Tognazzi

Gianmarco Tognazzi è una delle guest star che ha forse minor minutaggio in tutta la serie, eppure riesce ad essere ugualmente indimenticabile, grazie a una trovata narrativa che non sveliamo per non correre il rischio di fare spoiler e che la stessa Sky ha voluto proteggere, celandone ogni aspetto. Il suo ruolo, comunque, è quello di un attore che si è impegnato davvero molto per ottenere una parte importante, che potrebbe fargli vincere dei premi, e che sembra però essere destinato a rimanere fermo ai box.

Emanuela Fanelli

Emanuela Fanelli è l'unica guest star di Call my agent a non interpretare se stessa, ma un personaggio. L'attrice, che di recente è stata molto apprezzata nel film C'è ancora domani, interpreta la determinata e un po' arrogante Luana Pericoli, un'attrice che pensa di essere già una star e che è alle prese con una sorta di documentario biopic che deve raccontare tutte le tappe della sua vita, in particolar modo quelle che sono legate alla figura di un misterioso ex che ha gettato un'ombra su tutte le sue decisioni.

Corrado Guzzanti

In Call my agent Corrado Guzzanti interpreta se stesso: ed è anche un attore e comico alle prese con le manie di grandezza di Luana Pericoli. Come avevamo già visto nella prima stagione, infatti, Guzzanti viene scelto per essere la controparte maschile dell'attrice, il volto dell'archetipo dell'uomo che le aveva spezzato il cuore. Rappresentato da Elvira, Corrado Guzzanti non prova particolare piacere o entusiasmo a lavorare con Luana, che è una donna a suo dire incapace e fuori di testa. Proprio per questo le interazioni tra i due attori sono senza dubbio quelle più divertenti.

Claudio Santamaria

Cosa sarebbe disposto a fare un attore per avere un ruolo internazionale? Cosa sarebbe disposto a scommettere pur di poter lavorare con un regista estremamente famoso e vincitore di un premio Oscar? È quello che si chiede Claudio Santamaria che vuole a tutti i costi interpretare Giordano Bruno per un regista di serie A di Hollywood. Per attuare la sua strategia che dovrebbe portarlo più vicino al ruolo dei suoi sogni, Claudio Santamaria coinvolgerà anche la compagna Francesca Barra (anche lei guest star di questa seconda stagione). Basteranno tutti i suoi sforzi per far sì che i suoi sogni si realizzino? Nello stesso episodio ci sarà anche Andrea Pennacchi, che nella finzione della serie tv è reduce da un'esperienza tutt'altro che positiva nel cast di LOL - Chi ride è fuori.

Serena Rossi e Davide Devenuto

In Call my agent, Serena Rossi e Davide Devenuto sono alle prese con la promozione del loro nuovo film. L'attività stampa, con tutti i junket e le interviste, porta i due a riflettere sulla loro vita insieme, sulla spartizione dei lavori a casa e sui progetti lavorativi che li accomunano o che li dividono. Perché entrambi hanno bene in testa cosa vogliono fare nei mesi successivi all'uscita el film, ma i loro sogni potrebbero mettere a repentaglio l'equilibrio della loro famiglia e della loro relazione.

Sabrina Impacciatore

Reduce dal successo ottenuto con la serie tv The White Lotus, in Call my agent Sabrina Impacciatore è reduce da un fortissimo jet-lag che le rende quanto meno difficile vestire i panni della madrina della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Seguita a vista dalla sua agente Lea, Sabrina Impacciatore deve cercare di nascondere la stanchezza, la pressione e il panico prima di salire sul palco della Sala Grande e dare il via all'80a edizione del Festival di Venezia (quella del 2023). Ma ci sono davvero molti, molti ostacoli e imprevisti da superare.

Le altre "partecipazioni amichevoli"

La seconda stagione di Call my agent è ricca anche di "amichevoli partecipazioni", con volti noti non solo del cinema, ma anche di ogni forma di intrattenimento legato allo spettacolo. Tra i volti più noti ci sono senza dubbio il regista Dario Argento, che scherza con la sua reputazione legata al cinema horror, ma anche Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, conosciuti e amati soprattutto per il loro percorso a MasterChef. Fa una piccola apparizione anche Massimiliano Caiazzo di Mare Fuori e il content creator Mattia Stanga, che a febbraio ha guidato il Prima Festival di Sanremo. Infine, nell'episodio ambientato al Lido di Venezia, fa la sua apparizione anche il direttore artistico, Alberto Barbera, e il giornalista Mattia Carzaniga, (vero) intervistatore del Red Carpet davanti al Palazzo del Cinema durante la Mostra del Cinema.