Sgarbi torna a parlare di arte dai palchi della "Milanesiana"

Vittorio Sgarbi è tornato. Dopo un periodo complesso, in cui non ha fatto mistero delle sue fragilità suscitando commozione e tante testimonianze pubbliche di stima e supporto, Sgarbi torna a essere Sgarbi, ripartendo dal palcoscenico della Milanesiana, ideata e diretta da sua sorella Elisabetta. Il programma 2025 indice gli appuntamenti in cui il critico d'arte darà il suo atteso contributo alla rassegna, che quest'anno s'intitola Intelligenza Anima del mondo e virtù (19 aprile-28 luglio). Sgarbi inaugurerà alla Galleria Ceribelli di Bergamo (il 30 giugno, alle 12) la personale dell'artista viareggino Giuseppe Biasi: Giuseppe Biagi. VSVersus, a cura di Arialdo Ceribelli, è un'immersione in una pittura che rappresenta il reale, eppure ci porta altrove. Il 4 luglio (ore 18) Sgarbi interverrà alla personale di Maurizio Bottoni, da lui definito «l'artista della natura viva» per quella capacità di dipingere zucche e asparagi in modo imperturbabile ed eterno, al contrario della classica natura morta che celebra la decadenza del tempo che passa: la mostra di Bottoni Il pensiero svelato nell'anatomia della natura è allestita nella Pinacoteca civica di Ascoli Piceno fino al 28 settembre. La sera del 4 luglio, alle 21, sul palco del Teatro Ventidio Basso, Vittorio Sgarbi presenterà poi la sua intensa indagine sulla Natività (La nave di Teseo), con un omaggio a Robert Schumann che vedrà al pianoforte Ramin Bahrami. Il 10 luglio (ore 21) in piazza San Francesco, a Ravenna, il critico, partendo dal suo volume Arte e Fascismo (anche questo edito da La nave di Teseo), recupererà dall'oblio alcuni artisti del Ventennio, distinguendo la loro opera dalla tragica parabola politica che li ha accompagnati (a seguire, concerto degli Extraliscio con Mirco Mariani e Mirko Casadei).

Infine, il 25 luglio (ore 20,30, in piazza del Kuerc a Bormio) Sgarbi sarà protagonista di un'intensa serata dedicata all'«Intelligenza della montagna»: dopo il dialogo tra Damiano Cunego e Gianni Bugno e la proiezione di Cercatori di natura sui 90 anni di vita del Parco Nazionale dello Stelvio, terrà una lectio su La montagna nell'arte, cui seguirà il concerto dei Modena City Ramblers.