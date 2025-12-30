"Sgombero di via Quarti, nessuna violazione"

Hanno protestato la Caritas, Comune, Pd e sinistra, c'è stato anche un presidio davanti alla prefettura dopo il maxi sgombero del 16 dicembre nei caseggiati Aler di via Quarti, in zona Baggio. "Decine di famiglie senza luce e al freddo" la sintesi. Ma il prefetto Claudio Sgaraglia ieri ha precisato che nel corso dell'operazione "non abbiamo sgomberato nessuna famiglia con minori o persone fragili, il protocollo in materia non è stato violato". Ha aggiunto che "con la Caritas e altri rappresentanti dell'associazionismo abbiamo sempre un ottimo rapporto di collaborazione". Sgaraglia ha sottolineato che "non c'è stato nessun distacco di energia e gas da parte della prefettura ma la necessità individuata da Unareti, data da una situazione pericolosa per allacci abusivi che potevano creare pericolo e quindi anche in questo caso si è agito a tutela delle persone fragili". Oltre ad occupare senza titolo gli alloggi, i nuclei avevano creato anche allacciamenti abusivi per portare la corrente in casa. Il capogruppo della Lega Alessandro Verri (nella foto a sinistra) aveva già dichiarato nei giorni scorsi: "Noi stiamo con chi quotidianamente subisce la presenza di abusivi nel quartiere, la sinistra invece si schiera con gli occupanti". Ieri ha sottolineato che "le parole del prefetto confermano in maniera inequivocabile quanto sostenevamo. Sull'operazione di via Quarti è stato ribadito con chiarezza che il protocollo sulle fragilità è stato pienamente rispettato, che non sono stati sgomberati minori o persone fragili e che eventuali situazioni di vulnerabilità erano già note anche al Comune di Milano, che però non è intervenuto per tempo". Le politiche sociali del Comune "sono state fallimentari. Le prese in carico delle famiglie fragili, dei giovani a rischio emarginazione e dei soggetti più vulnerabili hanno mostrato un'enorme falla nel sistema. Si stanno dimostrando incapaci di intercettare e prevenire situazioni che oggi sfociano in violenza e criminalità".

Ieri mattina un'altra operazione di sgombero, questa volta tra via Ricciarelli e piazzale Selinunte, nel quartiere Aler di zona San Siro. I controlli interforze hanno riguardato anche l'autostazione di Lampugnano, Bonola, Lotto, un intervento "finalizzato alla repressione di fenomeni di criminalità e dei reati contro il patrimonio, al contrasto delle occupazioni abusive, allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla presenza irregolare di cittadini stranieri sul territorio" ha riferito la prefettura. Impegnati 264 operatori, controllate 744 persone (14 accompagnate in Questura e sei messe a disposizione dell'Ufficio Immigrazione) e 120 veicoli.

Sei perquisizioni domiciliari, otto persone indagate e otto fogli di via. Il consigliere di Forza Italia Alessandro De Chirico (foto a destra) è andato ieri nel quartiere Aler a "ringraziare forze dell'ordine e i vari operatori presenti. Sempre dala parte giusta della barricata".