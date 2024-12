"Shakespeare in musica". Bardo e Purcell al Piccolo

Ascolta ora 00:00 00:00

Musica maestro, non solo pièce: in occasione di «Sogno di una notte di mezza estate», una nuova produzione firmata per il Piccolo da Carmelo Rifici. L'orchestra LaFil omaggia il genio di Shakespeare con quattro appuntamenti musicali dedicati al rapporto tra l'opera del Bardo e la musica. Tragedie, commedie e sonetti shakespeariani hanno infatti da sempre ispirato composizioni di opere liriche, poemi sinfonici, musiche di scena e lieder. Il calendario.

Oggi (dalle ore 20,30) Federico Maria Sardelli dirigerà LaFil e il Coro universitario Ghislieri di Pavia al Piccolo Teatro Studio Melato. In programma «The Fairy Queen e The Tempest» di Henry Purcell. Secondo appuntamento sinfonico giovedi alle ore 20,30 al Piccolo Teatro Strehler. Con la conduzione di Felix Mildenberger, già direttore ospite dell'orchestra, e ancora la collaborazione del Coro Ghislieri, la compagine eseguirà la musica di scena composta da Mendelssohn per il «Sogno di una notte di mezza estate». Sul palco un attore del Piccolo Teatro farà da liaison alle diverse trame musicali. E ancora. Domani alle ore 18 Luca Ciammarughi - pianista, conduttore radiofonico, scrittore - e il regista Daniele Abbado si confronteranno su «La musica di William Shakespeare» al Chiostro Nina Vinchi (via Rovello). Nello stesso luogo mercoledì, sempre alle 18, sarà invece protagonista la musica da Camera. L'appuntamento dal titolo «Music to hear, why hearst thou music sadly?» vedrà impegnata LaFil, il soprano Paola Camponovo e il solista Alfredo Blessano al pianoforte. In programma brani di Franz Schubert, Joseph Haydn, Mario Castelnuovo-Tedesco, Amy Beach e Hector Berlioz, accompagnati da testi di Shakespeare recitati da Alberto Pirazzini. Ora le note sull'orchestra, protagonista.

LaFil (Filarmonica di Milano) è una compagine in residenza e a formazione flessibile, a seconda dei programmi, che nasce da una concezione innovativa: le sue prime parti provengono dalle più importanti istituzioni musicali italiane e internazionali a cui si affiancano strumentisti giovani ma già formati, selezionati tra le eccellenze. Dopo il debutto con l'integrale delle «Sinfonie di Schumann» al Palazzo delle Scintille di Milano e «Tutti pazzi per Brahms» alla Sala Verdi del Conservatorio, entrambi diretti da Daniele Gatti, la formazione sotto la direzione di Marco Seco è stata protagonista di due residenze a Sestri Levante e dei concerti di apertura e chiusura di Bookcity Milano 2019 e 2020. Nel 2022 ha organizzato il tour «Musica nei Parchi», durante il quale sono stati eseguiti concerti a Citylife.

Tra gli altri eventi degni di nota, più recenti: nel giugno 2023, l'orchestra ha inaugurato la sua residenza

artistica a Parma, in collaborazione con Teatro Due, con un progetto dedicato alle musiche di scena. La prima produzione è stata «Peer Gynt» di Henrik Ibsen con le musiche originali di Edvard Grieg, regista Daniele Abbado.