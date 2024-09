"Shogun" diventa la serie più premiata di sempre

Ascolta ora 00:00 00:00

A soli otto mesi dalla precedente cerimonia, posticipata a causa degli scioperi, la Hollywood che conta si è riunita nuovamente al L. A. Live Peacock Theatre di Los Angeles per la 76esima edizione degli Emmy Awards, per celebrare il meglio della televisione. Per dei premi che ormai, visto quanto contano le serie, valgono quasi quanto degli oscar.

E ci sono state un po' di sorprese. A partire dal risultato stratosferico della serie Shogun (nella foto) del colosso televisivo FX. Questo remake della nota serie degli anni Ottanta tratta dal romanzo di James Clavell, ha vinto un numero record di statuette, ben diciotto. Nessuna serie ne ha mai vinti tanti in una sola edizione. Shogun tra gli altri premi si è aggiudicata quello per la miglior serie drammatica, quelli per il miglior attore protagonista (Hiroyuki Sanada) e la miglior attrice protagonista (Anna Sawai), quello a Frederick E. O. Toye per la miglior regia. Un trionfo notevole ma non il solo per la rete Fx, che fa incetta di premi anche con The Bear, commedia che conquista ben 11 statuette, superando il suo stesso record di 10 vittorie in una singola stagione stabilito l'anno scorso. Tra i premi, quello per la miglior Regia a Christopher Storer e le conferme per Jeremy Allen White ed Ebon Moss-Bachrach come miglior attore protagonista e non protagonista in una commedia. Meno scontato nella categoria commedia, il trionfo di Hacks, fiction che racconta il tramonto e il riscatto di una diva della stand up comedy a Las Vegas, aggiudicandosi anche il premio per la miglior attrice protagonista a Jean Smart.

Successo per la miniserie Netflix Baby Reindeer che conquista un poker di statuette: miglior miniserie, miglior sceneggiatura e miglior attore protagonista a Richard Gadd, oltre al premio come miglior attrice non protagonista a Jessica Gunning. La leggendaria Jodie Foster si è levata anche lei una soddisfazione, vincendo il suo primo Emmy come miglior attrice protagonista in una mini serie per True Detective: Night Country della Hbo.