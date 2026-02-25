Si scrive Can Yaman ma si legge "Sandokan": il vero pirata da rotocalco

da Sanremo

Con quei muscoli possenti, il sorriso contagioso, la barba perfettamente curata e la camicia aperta sul petto villoso, Can Yaman ha fatto brillare gli occhi a milioni di donne. Le stesse che l'hanno ammirato pochi mesi fa nelle vesti di Sandokan mentre corteggia la Perla di Labuan e s'innalza in volo per uccidere la tigre. Un moderno divo da rotocalco che, ieri sera sul palco dell'Ariston, si è confrontato scherzosamente con l'eroe della generazione femminile precedente, Kabir Bedi, il mitico pirata della Malesia dello sceneggiato anni '70. Arrivato in Italia solo 5 anni fa, l'attore turco, 36 anni, chiamato da Carlo Conti come co-conduttore in quota sogno erotico femminile è una fabbrica di soap, ma non chiedetegli di accennare qualche brano. "Non fatemi cantare, se no in Turchia mi arrestano di nuovo", scherza durante la conferenza stampa rispondendo alla domanda sulla sua musica preferita. Il riferimento è al fermo per sospetto uso di droga, avvenuto a gennaio, lui minimizza: "Solo un controllo di routine, ero negativo. In Turchia la situazione è così, ora. Non c'è proprio un caso". Poi l'attore elenca i suoi cantanti turchi preferiti - precisando che molti di loro sono stati a lungo proibiti nel suo Paese - e spiega: "Ascolto tanta musica. Anche canzoni vecchie. Mi piacciono quelle che fanno soffrire. Tra quelle italiane Piccolo grande amore di Baglioni".

Inseguito da una fila di donne, ora si dichiara single, ma è stato fidanzato con diversi volti noti, tra cui Diletta Leotta e Francesca Chillemi. Forte di tutta questa abbondanza fisica e anche culturale (parla bene l'italiano avendo frequentato in Turchia un liceo italiano), non pecca di modestia: "Se sono spaventato per il palco di Sanremo? Cerco di non pensarci, mi concentro su altro. E, comunque, non lo do a vedere, del resto nella vita faccio l'attore".

S'inalbera solo se gli si chiede della seconda stagione di Sandokan: "Avremmo dovuto girare la prossima estate, ma i tempi si sono allungati, questo mi dà un po' di fastidio, in Turchia è tutto più veloce, e dovrò dimagrire di nuovo di 15 chili". In compenso girerà una serie comedy italiana che si chiamerà Bro.