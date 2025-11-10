Simone Berni, l'Indiana Jones del libro

La prima edizione del romanzo Sotto altro cielo del napoletano Francesco Mastriani (1819-91), stampato dalla Tipografia di Pasquale Androsio di Napoli nel 1847, tuttora introvabile in biblioteche pubbliche e collezioni private, cercata invano dagli stessi discendenti dello scrittore, che fece sparire tutti gli esemplari temendo una ritorsione dei Borboni, criticati nelle pagine del suo libro?

Lui ce l'ha.

Una copia dell'edizione originale del volume Nelle foreste di Borneo del naturalista fiorentino Odoardo Beccari, un caposaldo della letteratura di viaggio, stampato in appena 250 copie dalla Tipografia di Salvatore Landi nel 1902 a cura dell'autore, una vera chimera della letteratura scientifica?

Lui l'ha avuta tra le mani.

L'edizione pirata apparsa in Egitto in lingua araba del romanzo Il nome della rosa, tradotto come Sesso in chiesa e con una donna dall'aria licenziosa in copertina, di cui lo stesso Umberto Eco aveva solo sentito parlare ma non aveva mai visto?

Lui l'ha trovata.

Il celeberrimo libro Ummo. Otro planeta habitado che fa riferimento alla civiltà aliena di "Ummo" scritto da Fernando Sesma e pubblicato in Spagna nel 1967, considerato il libro più raro del mondo sui dischi volanti?

Lui, dopo una lunga caccia, nel 2014 è riuscito a impossessarsi di una coppia.

Lui è Simone Berni, di Siena, classe 1965, uno dei più autorevoli esperti italiani di libri rari, bibliofilia e misteri di carta. Alle sue esperienze sul campo nella ricerca di volumi introvabili, edizioni fantasma, falsi letterari e leggende editoriali ora dedica una sorta di autobiografia professionale, Avventure di un cacciatore di libri (Luni Editrice). Qui racconta le sue missioni impossibili da Indiana Jones del libro, tra incredibili sorprese su polverose bancarelle, siti oscuri del web, bibliomani disposti a tutto e "soffiate" di librai doppiogiochisti...

Sembra un repertorio di titoli misteriosi.

In realtà - fra l'Aurora Australis scritto, illustrato, stampato e rilegato da Ernest Shackleton nel 1908 in Antartide, il capitolo mancante di Petrolio di Pasolini e la storia misteriosa delle prime edizioni del romanzo Dracula - è meglio di un romanzo. Da accaparrarsi al più presto.