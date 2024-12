Sintesi ideale e accurata dell'orologio sicuro e protetto

Ascolta ora 00:00 00:00

Glashütte, in Germania, nella regione della Sassonia, è una piccola cittadina, ma riassume in sé il meglio della tradizione tedesca del segnatempo. Tra le diverse realtà nate ai piedi dei Monti Metalliferi, vi è Tutima, realtà che ha visto la luce nel 1927 ad opera del Dr. Ernst Kurtz. Pioniere e visionario, Kurtz era stato, a 26 anni, fondatore e direttore della Uhren-Rohwerke-Fabrik (Urofa) e della Uhrenfabrik Glashütte AG (Ufag), e volle qualificare i modelli top di gamma, con l'appellativo «Tutima», termine che deriva dalla parola latina tutus, che significa sicuro/protetto.

La Casa si distinse, durante il secondo conflitto mondiale, per la produzione di affidabili modelli militari, uno dei quali, il Flieger Chronograph divenne una vera e propria leggenda. Alla fine della guerra, a causa della devastazione dell'area di Glashütte, Kurtz trasferì le aziende a Ganderkesee, in Bassa Sassonia, ma fu nel 1960 che Dieter Delecate, ex dipendente di Kurtz, prese in mano le redini dell'attività e fondò la Tutima Uhrenfabrik GmbH, lanciando definitivamente il marchio. Tutima si distinse, soprattutto, nella realizzazione di cronografi professionali, come ad esempio il modello Nato, nel 1984, fornito ai piloti Nato in Germania (tuttora orologio ufficiale dell'Aeronautica tedesca) e il rilancio del Flieger Chronograph del 1994. L'azienda, nel 2011, è tornata a Glashütte, sotto la guida di Jörg Delecate, figlio di Dieter, e la produzione si divide, primariamente, tra le collezioni Saxon One, M2 e Grand Flieger. Nell'ambito di quest'ultima, si distinguono i modelli Airport, cronografi e solotempo in acciaio da 41 mm, impermeabili fino a 20 atmosfere, connotati da corona a vite e dalla ghiera girevole bidirezionale con un punto rosso in aggiunta al tradizionale riferimento luminescente al 12, realizzata in ceramica, ton sur ton con il quadrante. Quest'ultimo è proposto nei colori classic blue o military green, e gli orologi sono completati da cinturini in cordura con fibbia pieghevole, oppure da bracciale su tre file di maglie.

Con indici e lancette ben dimensionati e luminescenti, per un'ottimale leggibilità, e day-date al 3, il solotempo è animato dal calibro 330, mentre il cronografo tri-compax (ore crono in rosso) impiega il calibro 310, entrambi automatici e con un'autonomia di 38 ore.