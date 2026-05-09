Sistema Paese, lavoro e stabilità. Come restituire fiducia ai giovani

Mai come ora l'Europa si trova in una posizione di forte vulnerabilità. Stretta tra la pressione di Trump, il rallentamento economico, la mancanza di leadership e una crisi demografica acuta, sta attraversando un momento critico, messo ancor più in difficoltà dagli scenari della geopolitica, che vedono il tramonto delle leggi del mercato e della globalizzazione come punti di riferimento e l'ascesa inarrestabile di nuovi centri di potere, a partire dalle Big Tech per arrivare alle autarchie di Russia e Cina.

A pagarne le spese e accusarne effetti e ripercussioni, i giovani soprattutto, le cui speranze e prospettive nel Vecchio Continente cedono il passo a incertezze e preoccupazioni. Come affrontare le sfide del presente per restituire alle nuove generazioni fiducia nel futuro? Come trasformare l'Europa in un Continente attrattivo per tutti quei giovani cervelli comprensibilmente in fuga Oltreoceano? Sono queste alcune delle questioni che la XXI^ edizione del Festival dell'Economia di Trento, dedicata proprio al tema "Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani", affronterà nel tentativo di dare risposte e soluzioni. E lo farà dal 20 al 24 maggio con il contributo di alcune tra le menti più brillanti del mondo economico, accademico, politico e della business community a livello nazionale e internazionale.

Attesi per l'occasione oltre 700 ospiti, tra cui quattro premi Nobel, sedici ministri, un centinaio di relatori del mondo accademico, 35 economisti nazionali e internazionali, quasi novanta rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee e altrettanti tra manager e imprenditori. Chiamate a intervenire in più di 300 eventi, queste personalità eccellenti offriranno il proprio punto di vista, accendendo il dibattito dell'iniziativa pronta ad aprire i battenti.

Il Festival dell'Economia di Trento, organizzato per il quinto anno consecutivo dal Gruppo Il Sole 24 ORE e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento e con la collaborazione del Comune e dell'Università di Trento, si inserisce nel solco di un impegno rivolto ad analizzare le sfide dettate da uno scenario europeo e mondiale incerto e complesso, proponendo chiavi di lettura e di svolta costruttiva. Un impegno che, al centro della scena, coinvolgerà in modalità diffusa tutta la città di Trento, con lo scopo di intrecciare bisogni e opportunità di imprese, istituzioni, giovani e famiglie. Aperto e gratuito - previa registrazione su www.festivaleconomia.it - il Festival invita a seguire il palinsesto, che prevede numerosi appuntamenti in diversi format. Dopo la cerimonia inaugurale, fissata per mercoledì 20 maggio alle 17 e curata dal Cardinal Gianfranco Ravasi, Presidente Emerito del Pontificio Consiglio della Cultura, ogni giornata vedrà l'alternarsi di keynote, speech e panel.

A questi si affiancheranno gli eventi del Fuori Festival, oltre agli appuntamenti educational per studenti, ai laboratori per bambini, agli eventi serali per tutti. Un mix pensato per unire l'anima accademica all'economia reale, l'economia dei territori a quella globale. Il tutto in un clima vitale e coinvolgente. E se queste sono le premesse, fanno ben sperare.