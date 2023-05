5 alternative al condizionatore per avere un ambiente fresco e smart

Adesso che l'estate è alle porte, sono tantissime le famiglie italiane che non vogliono farsi trovare impreparate di fronte i primi caldi che riscaldano gli ambienti casalinghi e spesso impediscono il corretto sonno notturno. La soluzione ideale non c'è perché sono differenti i gusti di ognuno di noi: ecco alcune soluzioni per chi non ha un condizionatore d'aria per scelta o per motivi di spesa visti i costi che ogni anno lievitano sempre di più.

Il raffrescatore evaporativo

Anche se in molti lo considerano un condizionatore d'aria che non ha il tubo si tratta di tutt'altro: composto da un gas che rinfresca l'aria, il raffrescatore evaporativo ha un meccanismo esclusivamente naturale riuscendo a raffreddare gli ambienti in modo molto semplice: l'aria viene aspirata grazie alla presenza di una ventola posizionata dentro l'apparecchio che viene filtrata e ripulita; dopodiché esce da una pannello bagnato da acqua e ghiaccio e, per questa ragione, la "nuova aria" creerà immediato refrigerio. Il funzionamento ottimale si ha se l'ambiente è con poca umidità perché, nel caso contrario, aggiungerebbe altra umidità e il benessere sarebbe relativo.

Il ventilatore

Non ha di certo la stessa qualità del condizionatore d'aria ma è sempre meglio che non avere nulla e aspettare che scenda la notte: c'è una vasta gamma di ventilatori in commercio molti dei quali in versione "smart" che consentono un rimescolamento dell'aria circostante e di avere una sensazione di benessere senza il rischio di ammalarsi come avviene con altri apparecchi se utilizzati troppo spesso, specialmente quando si passa da un ambiente climatizzato a un altro molto caldo con la differenza di temperatura che può giocare brutti scherzi al nostro organismo (raffreddore, febbre, mal di testa).

Ventilatori a colonna

Una tipologia diversa e più moderna di quanto descritto sopra sono i ventilatori a colonna: devono il loro nome all'aspetto verticale di un apparecchio senza pale ma che funziona allo stesso modo, facendo circolare l'aria grazie alla potenza prodotta dall'interno. Sono piccoli gioelli di design che stanno bene in ogni ambiente. Come spiegato dagli esperti, poi, rispetto alle pale sono strumenti molto più silenziosi.

Il condizionatore portatile

È vero, all'inizio abbiamo parlato delle alternative al condizionatore: con questo nome, però, si associa praticamente sempre quello montato sulle pareti. In realtà, però, esistono anche degli apparecchi portatili che funzionano con lo stesso principio ed emanano aria fresca (o fredda) grazie a un " motore esterno più split, integrano un motore interno e sono collegati all’ambiente tramite un tubo di scarico ". Tra i punti di forza c'è la possibilità di essere spostati a piacimento e non fissi come i condizionatori tradizionali. Non solo, ma hanno anche un'opzione per deumificare gli ambienti riducendo la sensazione di afa e calura.

Il deumidificatore

Esistono, poi, deumificatori portatili veri e propri che assorbono il vapore acqueo presente nell'ambiente in modo da abbassare l'umidità, rendere l'aria più secca e, di conseguenza, un caldo molto più sopportabile in quella data stanza. La scelta ideale, però, è che si tratti di ambienti medi o piccoli per un migliore e immediato risultato.