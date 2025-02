Amazon presenta Alexa Plus, la nuova versione con l’intelligenza artificiale: ecco tutte le novità

(Foto: Amazon)

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo alcuni ritardi nella tabella di marcia, Alexa si rinnova. Amazon ha annunciato una nuova versione del suo assistente vocale di casa Alexa potenziata con l'intelligenza artificiale generativa. Si chiamerà Alexa + e debutterà a breve negli Stati Uniti e, entro fine anno, anche in Europa. Dalle differenze con la vecchia versione di Alexa alla vera e propria rivoluzione con il sostegno dell’Ia, passando per quanto costa e quando arriverà in Italia: ecco tutte le novità che Amazon ha pensato per l’assistente vocale di casa più conosciuta al mondo.

Le novità

Amazon ha ufficializzato la nuova Alexa+ in occasione di un evento a New York che ha mostrato una buona parte delle sue potenzialità. La nuova versione porta con sé molteplici e decisive novità. Innanzitutto le conversazioni saranno più naturale e avanzate. Non sarà quindi necessario ripetere “Alexa” a ogni comando e il nuovo dispositivo potrà gestire richieste complesse e interazioni sfaccettate. In aggiunta, Amazon ha introdotto una serie di novità pratiche che faciliteranno l’utilizzo al consumatore. Attraverso l'integrazione di migliaia di servizi, sarà possibile usare l'AI per attivare, con poche frasi, delle azioni utili per la casa, gli acquisti, la comunicazione.

Alexa avrà una personalizzazione profonda, ricorderà le tue preferenze alimentari, le tue abitudini e i tuoi eventi. Inoltre, sarà possibile inviare documenti (pdf, immagini) tramite la mail alexa@alexa.com o tramite l'app e l'assistente potrà fare ragionamenti e dare risposte su di essi. “Alexa+ non è stata semplicemente un aggiornamento: è stata completamente ripensata per essere un assistente veramente utile e capace di adattarsi alle esigenze degli utenti”, ha spiegato, incalzato dal Corriere della Sera, Daniel Rausch, vicepresidente di Alexa & Fire TV di Amazon.

Dove e quando sarà disponibile

Alexa Plus è anche multimodale, ossia con l'opportunità di capire cosa c'è in una foto e rispondere a quesiti inerenti. Plus si potrà quindi usare anche via app per smartphone o su computer, in versione web, oltre che su dispositivi Echo Show 8, 10, 15 e 21. Alexa+ arriverà negli Usa a marzo e sarà inclusa nel prezzo dell'abbonamento Prime, che oltreoceano costa 139 dollari all'anno (132 euro circa) oppure costerà 19,99 dollari al mese (19 euro circa) se non si è abbonati.

Incon la lingua italiana, la nuova assistente Alexa+ arriverà tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026. “L'obiettivo è portare Alexa+ in tutto il mondo, garantendo la migliore esperienza possibile per ogni mercato”, ha spiegato Rausch.