Eureka RapidWash 430: lavapavimenti al prezzo giusto e con un occhio all'igiene

Negli ultimi anni sono apparsi sul mercato una serie di prodotti per le pulizia semi-automatizzata dei pavimenti: sdoganati ormai gli aspirapolvere, è il turno delle scope lavapavimenti con serbatoio integrato, soluzioni che vogliono farci dimenticare il vecchio mocio con il secchio. Con Eureka RapidWash 430 arriva una soluzione interessante perché riesce a posizionarsi ad un prezzo accessibile a tutti. Riuscirà a semplificare le pulizie mantenendo la stessa efficacia?

Il serbatoio dell'acqua sporca

Come funziona

Aperta la confezione ci troviamo di fronte ad un prodotto molto semplice: pochi pezzi, già quasi interamente assemblato e quindi pronto all'uso in pochissimo tempo. La scopa utilizza un manico pratico ed ergonomico, e le operazioni preliminari si limitano al caricamento della batteria nella sua stazione (la stessa che servirà anche quando avviamo la pulizia automatica) e al riempimento del serbatoio di acqua pulita (800 millilitri), al quale si può aggiungere qualche misurino di detersivo non schiumogeno. La soluzione detergente è già inclusa nella confezione, e si può poi acquistare a parte sul sito del produttore insieme ai filtri di ricambio.

Con un peso inferiore ai 4 chilogrammi, Eureka RapidWash è facile da usare e non affatica anche perché il movimento del rullo, durante il lavaggio dei pavimenti, fornisce una leggera spinta di trazione che evita l'affaticamento sul lungo periodo. Per mantenere i costi bassi non ci sono materiali particolarmente ricercati, ed è questa la chiave del costo accessibile: Eureka ha utilizzato una plastica molto semplice, poco accattivante ma robusta e leggera, così da poter proporre il prodotto ad una cifra alla portata di tutti senza però rinunciare alle funzioni.

Ha risparmiato sull'aspetto estetico, ma le caratteristiche tecniche sono da prodotti di fascia superiore, anche se non da fascia top perché - ad esempio - manca la pulizia con il vapore che altri prodotti hanno, ma a prezzi ben più alti.

Come lava

Il funzionamento è molto semplice: un tasto accende il prodotto, l'altro seleziona le modalità tra Eco (quella standard), Turbo (quella per pavimenti più sporchi o macchie più difficili) e Dry, una modalità che serve sia per usare la lavapavimenti come se fosse un'aspirapolvere, così non dobbiamo cambiare prodotto, sia per assorbire liquidi o fare un ulteriore passaggio per ridurre l'umidità dei pavimenti particolarmente bagnati.

Tutto va nel serbatoio dell'acqua sporca, inclusi i piccoli residui di polvere, terra o cibo ad esempio. Per i capelli esiste un sistema anti-groviglio, mentre l'acqua che pulisce il pavimento è sempre pulita. Questo è uno dei grandi vantaggi rispetto al lavaggio con un mocio tradizionale e un solo secchio dell'acqua: senza un sistema di ricambio, come quello dell'Eureka RapidWash, il mocio diventa sempre più sporco ad ogni "strizzata".

Con Eureka RapidWash, invece, il rullo lavapavimenti viene inondato di acqua pulita (con il detergente), passa sui pavimenti e, immediatamente, raccoglie l'acqua sporca durante la pulizia in un serbatoio isolato (da 450 millilitri) da quello con il detergente.

In modalità Turbo, Eureka RapidWash riesce a coprire circa 80 metri quadrati, con un tempo di funzionamento di una ventina di minuti. Il limite è rappresentato dalla batteria che su questo prodotto non è sostituibile come invece accade nell'aspirapolvere Stylus di Eureka, e chi ha una casa a più piani o più grande dovrà aspettare qualche ora per la ricarica o pianificare la pulizia in due momenti diversi. In modalità Eco, comunque, si raggiungono anche 35 minuti di utilizzo.

Le prestazioni sono interessanti: la parte a contatto con il pavimento è studiata per lavare molto vicino ai bordi dato che il rullo è esposto sul lato destro con una "cornice" quasi invisibile: questo permette di entrare a contatto con lo zoccolino dei muri lasciando solo un paio di millimetri. La potenza aspirante è sufficiente per la maggior parte delle situazioni, così come quella del getto d'acqua, anche se ci sono dei limiti: non è un prodotto fatto per eliminare le macchie incrostate vecchie di qualche giorno.

In questi casi, infatti, anche con diversi passaggi l'incrostazione resta e servirà tanto olio di gomito per eliminarla: un prodotto in grado di aiutarsi con il vapore, invece, sarebbe in grado di trattare anche queste situazioni. Da notare, però, che incrostazioni di questo tipo richiederebbero, con il mocio tradizionale, comunque molta forza in pressione e - a volte - anche l'utilizzo di un raschietto.

RapidWash 430 è quindi perfetto più per un uso quotidiano o comunque frequente che per le pulizie di fino di pavimenti trascurati da tempo ma, tolto questo limite, svolge il suo compito semplificando notevolmente le operazioni rispetto al mocio da strizzare nel secchio, anche perché la fatica è nettamente inferiore e il tempo di preparazione va a vantaggio di questa lavapavimenti. La scopa lavapavimenti, poi, sfrutta una funzione di "pausa" che permette al prodotto di stare in piedi senza appoggiarlo ai muri, semplicemente bloccandolo il posizione verticale.

La manutenzione

Terminata la pulizia si può attivare la fase di "auto-pulizia" di Eurkea RapidWash: per farlo bisogna posizionarlo nella base di ricarica che ha una piccola vaschetta dove, con un ciclo speciale attivabile tramite il tasto posizionato sul manico. Così facendo, RapidWash attiva un ciclo di lavaggio automatico del rullo, irrorandolo con acqua pulita e raccogliendo quella sporca nel serbatoio. Fatto questo, la base attiva la modalità di asciugatura del panno a rullo tramite aria.

Il sistema funziona, ma non bisogna però considerare questa modalità come sufficiente per avere un prodotto sempre pulito: a seconda della frequenza di utilizzo e dello sporco che trattate, è consigliabile un occasionale passaggio del rullo in lavatrice e, almeno ogni mese, è ideale un controllo più approfondito dei filtri per rimuovere capelli e particelle eventualmente incastrate. Ad ogni modo, visto che il serbatoio dell'acqua sporca va svuotato manualmente, bastano un paio di minuti a fine lavaggio per avere un prodotto sempre in ordine.

Prezzo e conclusioni

Disponibile a 299€ di listino, ma spesso in sconto con coupon e promozioni che lo portano anche al di sotto dei 220€, Eureka RapidWash 430 è consigliato per chi cerca un prodotto facilissimo da utilizzare e vuole dimenticarsi del mocio. Usandolo quotidianamente sarà in grado sia di mantenere una buona igiene dei pavimenti, sia di essere utile per quelle situazioni in cui si rovescia a terra qualche liquido più o meno denso: al posto di preparare il secchio dell'acqua, recuperare il mocio, strizzarlo, lavare e svuotare il secchio, basteranno una o due passate di RapidWash sul pavimento seguite da una passata in modalità Dry.

Il vantaggio, è che così facendo il pavimento viene pulito dal liquido (ad esempio una bevanda zuccherata rovesciata a terra durante una festa) ed è subito calpestabile, senza dover attendere il maggior tempo di asciugatura necessario invece usando un mocio che, per quanto possiamo strizzare manualmente, sarà sempre più carico di acqua.

Eureka ha in gamma anche la lavapavimenti RapidWash 630 con asciugatura ad aria calda, ma questa RapidWash NEW430 è perfetta per chi cerca un prodotto dal prezzo contenuto rinunciando ad alcune caratteristiche non fondamentali, come ad esempio l'asciugatura automatica che qui è solo ad aria fredda e non calda (quindi impiega più tempo). Da valutare in base alle esigenze: per case di medie o piccole dimensioni, la batteria non eccezionale non è più un difetto.

Inoltre, riducendo il peso di almeno due o tre chili rispetto ad altri prodotti con una

batteria maggiore, RapidWash 430 può essere anche un'alternativa a chi cerca, dove anche un solo chilogrammo in più una differenza importante.