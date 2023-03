I 5 migliori robot aspirapolvere in commercio

Le pulizie domestiche diventano sempre più tecnologiche grazie ai robot aspirapolvere e lavapavimenti. Il fenomeno è interessante sotto diversi punti di vista. Innanzi tutto c’è il fattore del progresso umano: se in passato sembrava utopia che le macchine avrebbero svolto molti lavori al posto delle persone, oggi questo è realtà. C’è poi la questione del tempo e dei costi: non tutti possono effettuare le pulizie che vorrebbero, e spesso ricorrono a collaboratori che possono pesare sul bilancio famigliare, mentre con i robot per le pulizie c’è un costo iniziale che viene ammortizzato nel tempo. E le pulizie stesse si dimostrano essere capillari, precise.

I robot aspirapolvere - che spesso presentano anche la funzione lavapavimenti - funzionano attraverso un’app sullo smartphone, che consente di programmare le pulizie desiderate. Chiaramente queste app possiedono funzionalità differenti in base al modello del robot in questione, ma molte hanno punti in comune, soprattutto quando si tratta di elettrodomestici al passo con i tempi e ad alta tecnologia. Qui di seguito alcuni tra i modelli migliori in commercio.

Due precisazioni prima di entrare nel dettaglio. Il primo: questi robot aspirapolvere si possono utilizzare ogni giorno, ma è bene tornare periodicamente alla pulizia manuale, per igienizzare laddove non si può arrivare con l’aspirapolvere, in particolare le zone sotto e intorno ai mobili e ai grandi elettrodomestici. Il secondo: questi elettrodomestici sono l’ideale per quelle case che sono anche abitate da cani e gatti, o in cui le persone utilizzano vestiti e coperte che perdono il pelo in inverno (come la lana), o sono soggette a correnti per l’apertura simultanea delle finestre in estate ma anche nelle altre stagioni.

Dreamebot L10 Ultra

Il Dreamebot L10 Ultra traccia la linea stilistica dei robot pulenti di questo tipo, perché consente di aspirare la polvere in maniera molto potente e al tempo stesso di lavare i pavimenti. Attraverso l’app si può programmare qualunque eccezione: dalle zone “vietate” della casa (come mobili e grandi elettrodomestici) fino ai tappeti per cui è previsto un sollevamento del mop per adattarsi alla nuova superficie. A questo si aggiunga che il prodotto possiede una stazione autopulente, che prevede lo svuotamento automatico per 60 giorni (si getta il sacco quando è pieno) e l'asciugatura automatica del mop dopo le pulizie.

Yeedi Vac 2 Pro

Lo Yeedi Vac 2 Pro è un altro device interessante. In questo caso non c'è neppure bisogno di programmare le zone proibite, dato che il prodotto dispone di un sensore smart, che individua gli oggetti sul pavimento per evitarli. Quindi, che si tratti di un divano o di giochi per bambini, grazie al mop dotato di movimento oscillante, il device può spostarsi di stanza in stanza senza proseguire necessariamente attraverso un percorso lineare e andando a pulire laddove c'è più necessità. Quando incontra un tappeto, grazie allo stesso sensore intelligente, il robot elimina la funzione di lavaggio e imposta aspirazione e flusso d’acqua in base al livello di sporco che incontra.

Deebot X2 OmniE

Il Deebot X2 OmniE possiede differenti funzionalità all’interno dello stesso prodotto: non solo aspirazione e lavaggio del pavimento, ma anche autopulizia per lo stesso device, in particolare dei mop lavanti. Anche in questo caso lo sporco può essere stipato nella colonnina contenente il sacchetto (tra l’altro a forma di cassetto), in modo da essere svuotato periodicamente. Possiede una fotocamera smart che individua gli ostacoli e l’eventuale presenza di umani e animali nella stanza. È l’ideale per chi soffre di allergie e in più ha un design suggestivo: non sarà necessario nasconderlo nello stanzino oppure dietro alla porta del bagno quando non è in uso.

Roomba S9 Plus

Un passo avanti nei comandi intelligenti: il Roomba S9 Plus percepisce direttamente le istruzioni umane con i controlli vocali e dispone di una funzione di apprendimento. In altre parole il robot aspirapolvere impara le abitudini umane in termini della pulizia di un determinato spazio, bada ai punti particolarmente difficili da raggiungere e si sposta con un movimento fluido che, oltre al controllo vocale (attraverso dispositivo di smart home come Alexa o Google Home), si può modificare da remoto - tanto più che il device dispone di wifi. E c’è un’altra capacità intelligente: l’elettrodomestico conosce esattamente la posizione in cui si trova nella casa in un determinato momento della sua azione pulente.

Roborock S8 Plus

Il Roborock S8 Plus è veloce, preciso e smart. Anche questo device dispone della possibilità di un movimento oscillante e vibrante ma al tempo stesso fluido: il movimento permette di raggiungere gli angoli più reconditi della casa e lo fa evitando gli ostacoli in maniera semplice ed efficace. Inoltre è possibile usarlo anche la notte: la sua visibilità per gli ostacoli resta la stessa grazie al controllo della mappatura 3D.