Non solo colombe e cioccolato: i 5 gadget tech da mettere nell'uovo

Tempo di Pasqua anche per la tecnologia, ovvero di dispositivi che possono accompagnare i giorni di vacanza sia per quanto riguarda la sicurezza che per l’intrattenimento. Ecco una lista di 5 prodotti che possono un ottimo investimento da accompagnare all’uovo di cioccolato.

Per la musica: JBL Flip 7

Il nuovo speaker di JBL è un compagno musicale ideale per le gite fuori porta o le vacanze al mare (sperando nel meteo). Completamente rinnovato nel design rispetto alle versioni precedenti, si distingue per il cinturino intercambiabile e il moschettone che ne facilitano il trasporto ovunque. Ma il top è nell’audio: grazie all’intelligenza artificiale di AI Sound Boost, i bassi risultano profondi e potenti, senza distorsioni, anche al massimo volume. Il nuovo tweeter a cupola migliora la chiarezza dei suoni alti, rendendo l’ascolto un piacere anche in ambienti aperti e rumorosi. Insomma, l’abbiamo provato con soddisfazione (non si sa quella dei vicini).

Impermeabile, resistente alla polvere e alle cadute, con certificazione IP68, ha 16 ore di autonomia potenziata dalla funzione Playtime Boost. La connettività Bluetooth 5.4 garantisce una connessione stabile e veloce, mentre la funzione Auracast permette di collegare più dispositivi JBL per un suono immersivo a 360 gradi, meglio se in spazi ampi per avere un effetto party. Disponibile in sette colori, dal classico nero al vivace rosa, è in a 149,99 euro.

Per la sicurezza: Tapo T30 KIT

Con questo KIT di Tp-link si può partire per le vacanze con un pensiero in meno: trasforma infatti la casa in un ambiente smart e sicuro in modo semplice e immediato. Il kit include sensori per porte e finestre, che rilevano in tempo reale ogni apertura o chiusura, e un rilevatore di movimento personalizzabile, in grado di distinguere tra movimenti rilevanti e irrilevanti.

Il vero punto di forza è l’integrazione nell’ecosistema Tapo: si possono creare automazioni tra dispositivi smart, come accendere luci o attivare allarmi quando viene rilevato un movimento sospetto. Il sistema invia notifiche istantanee tramite app, permettendo di intervenire anche a distanza. Inoltre è davvero facile da installare senza bisogno di attrezzi. Insomma: tutto sotto controllo a doli 54,99 euro (su Amazon).

Per le proiezioni: MoGo 3 Pro Xgimi

Durante le vacanze non si può rinunciare alle serie TV o ai film preferiti: con questo proiettore portatile si può trasformare qualsiasi parete in un maxischermo, anche all’esterno. Compatto ma potente, offre una risoluzione Full HD 1080p, 450 lumen ISO di luminosità, una copertura cromatica DCI-P3 del 90% e immagini fino a 120 pollici.

Ha il sistema Google TV integrato che dà accesso immediato a oltre 10.000 app, inclusi Netflix e YouTube. In più il supporto integrato da 130°, la regolazione automatica dell’immagine (ISA 2.0) e la guida scorrevole in metallo lo rendono facilissimo da usare ovunque. La qualità audio è garantita da due speaker Harman Kardon da 5 watt, perfetti appunto anche per serate all'aperto, visto che tra l’altro è compatibile con i power bank da 65 W. Inoltre, la modalità "Ambient Light" lo trasforma in un originale complemento d’arredo luminoso quando è in casa. Ha un prezzo di 439 euro.

Per il controllo interno: Netatmo Indoor Camera Advance

La sicurezza durante le vacanze è fondamentale, e questa nuova videocamera è progettata per proteggere la casa con intelligenza e discrezione. Dotata di visione notturna a infrarossi e immagini in 2K HDR a 30 fps, offre una qualità video eccellente anche al buio, con zoom 16x e angolo di visione di 130°. L’elemento distintivo è l’intelligenza artificiale ottimizzata, capace di distinguere familiari, estranei e animali domestici, inviando solo notifiche rilevanti. Il sistema di geolocalizzazione e l’otturatore meccanico per la privacy assicurano che la videocamera si attivi solo quando serve, rispettando la vita privata.

Grazie ai doppi microfoni con riduzione dell’eco e all'altoparlante integrato, si può comunicare in tempo reale con chi si trova in casa. I dati sono salvati direttamente sulla videocamera tramite schede SD incluse, con crittografia di livello elevato: la privacy è garantita, senza dipendere obbligatoriamente dal cloud. Facile da installare su mobili, pareti o soffitti, è pronta in 5 minuti (o anche meno). Costa 249,99 euro.

Per il controllo esterno: Reolink Argus 4 Pro

Se invece avete da controllare anche uno spazio esterno, niente di meglio di un dispositivo che rappresenta la prima videocamera a batteria con risoluzione 4K. Ha un campo visivo di 180° e permette la visione notturna a colori grazie alla tecnologia ColorX. Ideale per giardini, cortili e ingressi, offre una copertura panoramica senza punti ciechi. Nella confezione è compreso un pannello solare da 6W che consente un funzionamento in autonomia per settimane. Si connette tramite Wi-Fi 6, mentre il modulo Bluetooth semplifica l’installazione iniziale via app.

Il design è robusto, e la doppia lente consente una visione ampia e dettagliata, anche di notte. Il sensore PIR è particolarmente sensibile e preciso, capace di distinguere tra umani e animali, riducendo i falsi allarmi.

Tre LED a luce calda migliorano la visibilità notturna senza abbagliare. L’unica attenzione è proteggere la porta di ricarica posteriore dall’acqua, ma per questo basta posizionarla in un punto al coperto. Il prezzo è di 159,99 euro (ma sul web si trova anche a meno).