Perché questi 5 accessori smart per la casa ti faranno risparmiare energia fisica (e in bolletta)

La tecnologia di oggi ci consente di avere a disposizione non solo strumenti moderni e hi-tech ma anche funzionali alle nostre esigenze soprattutto in materia di risparmio energetico. Il caro-vita non consente più sprechi che fino a qualche anno fa erano all'ordine del giorno, ecco perché ci sono una serie di oggetti smart che possono essere molto utili per la nostra casa con notevoli benefici anche sulle bollette.

Il termostato smart

Tra i dispositivi più utili e importanti soprattutto durante il periodo invernale per limitare e regolare i consumi del nostro gas ecco il termostato smart chiamato anche di ultima generazione: è "intelligente" perché si collega e controlla la fuoriuscita del riscaldamento (o raffreddamento nei casi dei condizionatori d'aria) e viene gestito direttamente dal proprio telefonino tramite un'app. In questo caso, quando non siamo in casa possiamo comunque essere a conoscenza della temperatura del nostro ambiente regolandola a nostro piacimento ed evitando gli sprechi che i termostati tradizionali davano: infatti, chi si assenta per un lungo periodo, ad esempio, o è costretto a regolarlo verso il calore quotodiano o a chiuderlo definitivamente trovando la casa al freddo. Con il termostato smart tutto questo verrà scongiurato.

Lampadine intelligenti

Chi vuole arredare la propria abitazione in modalità smart non potrà non montare anche le "lampadine intelligenti" che, con lo stesso principio dei termostati consentono notevoli risparmi di energia elettrica: non stiamo parlando delle tradizionali lampadine ma di quelle che possono essere regolate dalle app e dagli Smart Home Speaker. In questo modo si può dosare sia l'intensità della luce ma anche la loro tonalità: lo stesso discorso vale per chi installa le luci al Led. Se ne trovano per tutte le tasche e tutti i gusti, basta collegarsi con i siti di e-commerce più famosi per avere un'ampia scelta.

Le Smart Plug

Tra i dispositivi tech più importanti ecco le Smart Plug: si tratta di prese che da remoto (quindi dal nostro dispositivo) consentono di controllare sia gli oggetti collegati ma soprattutto qual è il loro consumo. Tramite l'app Smart Life si possono controllare più prese contemporaneamente e c'è anche il controllo vocale con Google Home. Consentono di impostare orari predefiniti per accedendere e spegnere automaticamente i nostri dispositivi in diversi momenti così da evitare anche lunghi tempi (e inutili) di stand-by. Come detto, il valore aggiunto è anche la possibilità di controllare il consumo energetico per il risparmio offrendo in tempo reale la quantità di energia consumata dei vari dispositivi.

Gli elettrodomestici

Sebbene il tema della nostra ricerca riguardi gli accessori, un notevole risparmio di energia e dei costi in bolletta deriva anche dall'acquisto di elettrodomestici "intelliggenti" che sono direttamente collegabili alla rete Wi-Fi e di conseguenza ai nostri telefoni cellulari tramite app dedicata. I vantaggi di possedere, ad esempio, un forno o frigorifero smart è il controllo in tempo reale della cottura (nel primo caso) o del contenuto del nostro frigo tramite una telecamera. In questo modo, soprattutto nel primo caso, è possibile un notevole risparmio di energia perché è possibile regolare e spegnere il dispositivo quando il cibo è pronto senza ulteriori sprechi di elettricità.

Il ripetitore Wi-Fi

Chi ha case molto grandi o se si trovano grossi ostacoli tra una stanza e l'altra, il nostro Wi-Fi potrebbe non arrivare a coprire al meglio tutti gli ambienti. Per evitare sprechi di energia e di soldi comprando, ad esempio, un altro modem ed essendo costretti a installare un'altra linea telefonica, grazie ai ripetitori Wi-Fi dallo stesso dispositivo il segnale arriverà correttamente a tutte le zone della casa dandoci la possibilità di collegarci alla rete Internet dalla stanza da letto piuttosto che dal giardino o dal balcone.