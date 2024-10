Eureka E20 Plus, addio sacchetti: risparmi 70 euro all'anno

Eureka E20 Plus è la nuova proposta del marchio che, negli ultimi tempi, ha spinto sull'acceleratore con un interessante progresso tecnologico che gli ha fatto recuperare punti rispetto ai concorrenti. La fascia è quella dei robot aspirapolvere con stazione di svuotamento automatica dello sporco, una stazione interessante e diversa dal solito perché di dimensioni compatte, e con una praticità non da poco.

I vantaggi

Il primo grande vantaggio di un prodotto di questo tipo è rappresentato dai costi di manutenzione pari a zero. Se è vero che, oggi, molte stazioni di svuotamento automatico dello sporco usano sacchetti con una capienza sufficiente per diverse settimane di utilizzo, è altresì vero che - prima o poi - questi andranno sostituiti, e bisogna acquistarli.

Con Eureka E20 Plus, invece, il serbatoio di raccolta della polvere è un contenitore da 2 litri che si sgancia facilmente dalla stazione e che può essere altrettanto facilmente svuotato in un qualsiasi sacchetto dell'indifferenziata. Molto comoda la maniglia e il tasto di blocco del serbatoio: grazie a questo selettore, impostando il "lucchetto" sulla posizione chiusa, si può facilmente usare la maniglia per trasportare l'intera base di raccolta polvere/ricarica in un altro piano della casa.

L'altro pregio è quello degli ingombri: la stazione è compatta, può trovare posto in un angolo, risulta meno "pesante" alla vista e si nasconde facilmente anche sotto a qualche mobile alto (ad esempio quelli del bagno).

Come aspira (e come lava)

Pensato più per chi cerca un robot aspirapolvere, Eureka E20 Plus può anche lavare i pavimenti e questa operazione la fa tramite un serbatoio di acqua integrato che gli consente di dosare il livello di liquito nel panno posizionato sul posteriore.

Il lavaggio non applica la stessa pressione sul pavimento che ritroviamo su robot dotati di rullo o di moci controrotanti, ed è quindi accettabile per quelle situazioni in cui si pianifica una pulizia quotidiana perché non riesce a rimuovere incrostazioni ostinate e vecchie di qualche settimana. Perfetto per farlo lavorare ogni giorno in settimana, lasciando poi all'utente la pulizia manuale (e di fino) del weekend.

A conti fatti, è una buona soluzione per chi, solitamente, riesce a mantenere un pavimento non troppo sporco, ma è meno adatto per chi ha bambini o animali domestici che lasciano spesso impronte di fango di rientro dal giardino, o rovesciano terra residui di cibo.

Lato aspirazione, Eureka E20 Plus si presenta bene: la spazzola centrale raccoglie lo sporco e non va in crisi neanche con i residui di dimensioni più importanti come riso, grosse briciole di pane o simili. La potenza di aspirazione, d'altronde, è oggi su questa fascia la stessa che tempo fa trovavamo su robot ben più costosi (qui sono 8.000 Pa). A meno che non abbiate una casa invasa da sassolini e pietrisco, il tipo di sporcizia che troviamo nei nostri appartamenti viene facilmente affrontato e aspirato.

Anche con i capelli lunghi non ci sono problemi, e la spazzola ha una buona capacità "anti-groviglio", sebbene il robot non integri funzioni più evolute come le lame che li sminuzzano e tagliano.

La combinazione di spazzola in gomma e la potenza aspirante del serbatoio con tecnologia ciclonica, come si vede dalle immagini qui sopra, consente però di riuscire a lasciare il robot pulito e di aspirare i capelli dal serbatoio interno a quello della stazione che, poi, e facilmente svuotabile.

Come funziona l'app e il software

Ormai ogni robot che si rispetti è affiancato da un'applicazione per smartphone, specie per quelli moderni che sono in grado di creare una mappa della casa. Eureka E20 Plus ha una torretta Lidar posizionata al centro che, in pochi minuti, sarà in grado di creare la mappa riconoscendo le diverse stanze. La navigazione, poi, avviene sia tramite Lidar, sia tramite videocamera frontale che è usata per riconoscere gli oggetti.

Dal punto di vista del riconoscimento degli ostacoli, E20 Plus ha affrontato bene quasi tutte le prove, trovando difficoltà solo con qualche cavo di alimentazione più sottile. La doppia videocamera (che permette di riconoscere gli ostacoli con una visione computerizzata tridimensionale) è efficace in tutte le condizioni di luminosità.

I sensori a ultrasuoni per il riconoscimento dei tappeti, invece, hanno sempre svolto egregiamente il loro compito, trasmettendo al panno lavapavimenti l'ordine di sollevarsi (fino a 10 mm) per non bagnare i tessuti.

L'applicazione di Eureka è disponibile per smartphone Android e per iOS (gli iPhone). Il processo di aggiunta del robot è guidato e alla portata di tutti: basta accendere il dispositivo per vederlo fin da subito tra quelli "nelle vicinanze". Completato questo passaggio si procede con la mappatura, e il fatto che la stazione sia leggerissima, rende davvero facile gestire le case che si sviluppano in verticale. Infatti l'app può tenere in memoria le mappe di più piani della casa mentre i sensori sul robot lo bloccano automaticamente quando percepiscono le scale, così da non rischiare danni.

Terminata anche la mappatura e dato il nome (non è obbligatorio) alle diverse stanze si può scegliere di avviare la pulizia completa della casa, la pulizia di una stanza specifica o la pulizia di una zona specifica all'interno di un locale. Inoltre si possono impostare le aree "proibite" dove il robot non deve passare, funzione utile ad evitare - ad esempio - la zona con i cavi del computer o quella con le ciotole di cibo e acqua degli animali domestici.

Conclusioni

Eureka E20 Plus si posiziona in una fascia di mercato che era poco presidiata, e che ora ha un'interessante alternativa. Da scegliere se si cerca una stazione davvero compatta e trasportabile, con il serbatoio che evita di usare i sacchetti da acquistare come ricambio e per chi non ha esigenze di lavaggio particolari.

Il prezzo è si aggira intorno ai 470€, ma è disponibile al momento su Amazon uno sconto di 44€ tramite coupon. Forse ancora leggermente alto, ma potenzialmente interessante in occasioni di promozioni (da tenere d'occhio durante il Black Friday o i Prime Day) se dovesse scendere intorno ai 400€: è vero che esistono robot di generazione precedente che lavano meglio, ma sono tutti molto più ingombranti e legati ai sacchetti da acquistare e sostituire.

Inoltre E20 Plus può essere una soluzione anche per chi cerca un secondo robot lava/aspira per la casa, magari per il piano dove si trova la zona notte che, non essendo solitamente così esposta a terra e fango, non necessita di un

lavaggio così intenso come il piano terra con ingresso e cucina ad esempio. In questo caso, il robot è perfettamente adeguato per l'aspirazione, e anche il lavaggio tramite panno è adatto al parquet per la pulizia quotidiana.