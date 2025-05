Recensione Roborock F25 Ace combo, il "jolly" delle pulizie domestiche

Non solo un'aspirapolvere o una lavapavimenti, ma una soluzione cinque-in-uno. È quello che promette Roborock F25 Ace Combo, il nuovo dispositivo per liquidi e solidi lanciata dall'azienda cinese leader nella robotica domestica. L'abbiamo testata per qualche settimana.

Un prodotto, 5 usi

Il Roborock F25 Ace Combo è facile da installare e nella confezione c'è davvero tutto quello che serve per tenere la casa pulita a fondo. Oltre alla lavapavimenti senza fili, si trova infatti una potente scopa elettrica con spazzola multisuperfici adatta anche ai tappeti e diversi accessori dedicati: il tubo di prolunga, un beccuccio da usare con o senza spazzolina, e persino un battimaterassi. E tutto trova posto nella pratica docking station autopulente, garantendo così che i componenti siano sempre a portata di mano. Il cuore del dispositivo è un motore (con batteria integrata) che si aggancia sia alla lavapavimenti che all'aspirapolvere, offrendo la massima versatilità. Nella confezione sono inclusi anche un flacone di detergente, un filtro HEPA aggiuntivo e uno scovolino per pulire i componenti. La base, infine, oltre a ricaricare, si occupa di lavare e asciugare automaticamente il rullo della lavapavimenti.

Il test

Ma vediamolo all'opera. Partiamo dalla lavapavimenti. Bastano 740 ml di acqua e un po' di detergente nell'apposito serbatoio per essere pronti ad affrontare anche lo sporco più ostinato, solido o liquido che sia. Il motore garantisce un'aspirazione da 20.000 Pa, mentre il rullo assorbe le macchie e contemporaneamente lava il pavimento con acqua pulita; un raschietto a pressione cattura peli e capelli, mentre un filtro nel serbatoio separa la parte secca da quella liquida. Colpisce la leggerezza del dispositivo che, grazie al serbatoio dell'acqua pulita posizionato in basso e alle ruote servoassistite con AI Enhanced SlideTech 2.0, rende davvero facile spostare in avanti e indietro la lavapavimenti (che di fatto avanza quasi da sola). Quattro sono i programmi di pulizia: eco, personalizzata, sola aspirazione e automatica. In quest'ultimo caso, un sensore di sporco permette di utilizzare sempre la potenza più adatta. Il detergente viene invece dosato autonomamente e nei nostri test non abbiamo mai trovato residui sul pavimento. Notevole la possibilità di reclinare a 180° la lavapavimenti che così sarà alta appena 12,5 cm e passa agilmente anche sotto letti o mobili bassi. Ottimo anche il risultato sui bordi: se frontalmente resta un po' di superficie non lavata, passandola lateralmente il gap si riduce ad appena mezzo centimetro. Inoltre, è così maneggevole che nemmeno passarla attorno ai mobili o negli angoli più angusti risulta faticoso. Il risultato è un pavimento pulito in poco tempo, anche sul parquet, che non viene eccessivamente bagnato.

Fin qui le eccellenti funzionalità da lavapavimenti. Quello che rende l'F25 Ace Combo davvero innovativo è la presenza dell'aspirapolvere, che risolve ad esempio il problema delle superfici (come i tappeti) che non possono essere bagnate. Passare da un dispositivo all'altro è immediato: basta sganciare il motore da uno e agganciarlo all'altro. In un clic si avrà quindi un vero aspirapolvere senza fili – sempre da 20.000 Pa – che nulla ha da invidiare alla concorrenza. Alla base della spazzola c'è un led verde che permette di "scansionare" il pavimento e non farsi sfuggire nemmeno un granello di polvere. Il dispositivo è leggerissimo e maneggevole, l'aspirazione potente ci ha permesso di togliere tutto lo sporco, arrivando ad aspirare persino cracker sbriciolati e un mirtillo intero. A questo si aggiungono gli altri accessori, sempre a portata di mano, che permettono una pulizia completa in ogni angolo. La batteria dura quasi un'ora, che è un tempo congruo per un appartamento da un centinaio di metri quadri.

L'applicazione

Poteva forse mancare un'app a un prodotto così completo? Certo che no. Se a un primo sguardo può sembrare superfluo connettere una lavapavimenti allo smartphone, le funzioni interessanti sono diverse. Innanzitutto è possibile impostare i parametri preferiti, come la potenza di aspirazione, quella delle ruote motrici, quanto è bagnato il rullo, e così via. E poi si possono tenere sotto controllo tutte le impostazioni di pulizia o il livello dell'acqua e del detergente, oltre a controllare se è necessario lavare o sostituire i vari filtri. Ma quello che forse non ci si aspetta sono i comandi a distanza: basta stendere del tutto la lavapavimenti e usare il "joystick" sul telefono per raggiungere i punti più angusti, ad esempio sotto al letto.

La manutenzione

Anche per la manutenzione Roborock ha pensato davvero a tutto. Per la lavapavimenti è tutto nella base di ricarica: basta piazzarla al suo posto perché parta la pulizia rapida: in circa 5 minuti l'acqua calda a 90° lava il rullo che viene contemporaneamente strizzato più volte in modo da non lasciare residui. Subito dopo parte anche l'asciugatura scegliendo tra quella rapida (più rumorosa, ma che può essere anche programmata) o normale. Occasionalmente sarà necessario smontare i serbatoi, svuotarli e lavarli. Un'operazione che ci è parsa non particolarmente agevole (soprattutto per il serbatoio dell'acqua sporca), ma sicuramente aiuta lo scovolino in dotazione.

Cosa ci è piaciuto (e cosa no)

Il Roborock F25 Ace Combo è davvero un eccellente prodotto per chi cerca un unico dispositivo multifunzione. La possibilità di associare una vera e propria (e potente) aspirapolvere senza fili alla lavapavimenti è un plus non da poco, specie considerando che tra gli accessori c'è anche un battitappeti. La docking è forse più ingombrante rispetto ad altri modelli, ma permette di avere in ordine e sempre a disposizione tutti i componenti.

Oltre alla potenza, abbiamo apprezzato anche la maneggevolezza e la facilità di passare da un dispositivo all'altro. Ma la batteria potrebbe non bastare per le grandi pulizie, mentre è perfetta per il quotidiano. Al momento è in vendita a 749 euro sullo store online Roborock.