Roborock F25 LT e Q7 L5+: le offerte in anteprima da non perdere per il Prime Day

Se cercate un modo per rottamare il vecchio aspirapolvere e passare a uno strumento più tecnologico, è arrivato il momento migliore dell'anno. Già, perché tornano le promozioni dell'Amazon Prime Day. Ma per rendere più semplici le pulizie non serve aspettare il 7 o l'8 ottobre: stavolta infatti Roborock anticipa le offerte con sconti imperdibili.

Dagli entry level ai top di gamma, dai robot che fanno tutto da soli alle scope wet&dry che lavano e aspirano in una passata, ce n'è davvero per ogni esigenza. Il risultato è sempre lo stesso: casa pulita con meno fatica e più tempo libero. Le promo sono già attive su Amazon e sull'eshop Roborock.

Tra i prodotti più interessanti, ce ne sono due da non lasciarsi sfuggire. Sono la scopa wet&dry Roborock F25LT e il robot Roborock Q7 L5+, due dispositivi dedicati a chi vuol semplificare le pulizie senza investire in un prodotto premium. Abbiamo potuto testarli.

Roborock F25 LT: la scopa wet&dry che lava e aspira in una sola passata

Chi ha bambini lo sa: gli incidenti capitano spesso e dopo ogni pasto il pavimento diventa un campo di battaglia, tra briciole e cibo caduto. Diventa quindi indispensabile poter lavare in fretta, per evitare ad esempio che lo sporco venga calpestato e trasportato nel resto della casa. Ecco quindi che la scopa wet&dry Roborock F25 LT fa al caso nostro. Come la sua sorella minore - la F25 RT testata a luglio -, lava e aspira in una sola passata, ma ha una batteria più potente (per un'autonomia di 60 minuti in modalità Eco).

Compatta e leggera - pesa appena 4,2 kg -, è molto performante grazie all'aspirazione di 20.000 Pa e una frequenza di pulizia di 450 giri al minuto. Ci ha colpito la facilità con la quale ha rimosso anche macchie difficili come della crema di nocciole spalmata sul pavimento, aspirando contemporaneamente polveri molto sottili come lo zucchero a velo non lasciando tracce nemmeno vicino al battiscopa. Molto apprezzata anche la possibilità di usarla in posizione completamente orizzontale e il rullo anti groviglio che non si è mai inceppato. L'autopulizia fa il resto: basta appoggiarla sulla base, schiacciare un pulsante perché in pochi minuti la scopa sia lavata e sanificata a 90°. E se questo non bastasse, la scopa ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Tanto più che fino all'8 ottobre è venduta a 284,99 euro (65 euro in meno rispetto ai 349,99 di listino).

Roborock Q7 L5+, il robot per la pulizia quotidiana

Per chi ha poco tempo e non riesce a star dietro alla polvere - magari perché ha il riscaldamento a terra o vive in città inquinate come Milano - l'ideale è però un robot aspirapolvere. Come il Roborock Q7 L5+ che non solo aspira con una potenza HyperForce da 8.000 Pa, ma svuota automaticamente il serbatoio e, grazie a un sacchetto da 2,7 litri, raccoglie la polvere fino a 7 settimane. Insomma, oltre due mesi in cui non dobbiamo preoccuparci della manutenzione, visto che la spazzola anti-groviglio della spazzola e il pettine JawScrapers impediscono accumuli di sporco sotto al robot. Ottima e precisa la mappatura anche in un appartamento dall'arredamento non lineare: il dispositivo non si è mai incagliato nemmeno sui tappeti o sotto mobili bassi.

Merito della torretta LiDAR alta meno di 10 cm e delle ruote antigraffio che permettono di superare dislivelli fino a 2 cm. Facile e comoda l'app con la quale è possibile regolare le impostazioni e avviare la pulizia anche da remoto. A questo aggiungiamo il mop e il serbatoio dell'acqua che permettono anche di lavare il pavimento. Un prodotto interessante anche a prezzo pieno, ma a maggior ragione durante la promozione: Roborock Q7 L5+ Set (che ha in dotazione 3 sacchetti per la polvere) è in offerta fino all’8 ottobre 2025 a 219,99 euro (con uno sconto di ben 180 euro rispetto al prezzo consigliato al pubblico).

Le altre offerte

Tra i prodotti in promozione ne troviamo altri due che abbiamo potuto apprezzare in passato. Si tratta del Roborock Saros 10R, il robot top di gamma che integra alle funzioni di lava-aspira anche l'autopulizia dei doppi moci rotanti, tecnologia 3D ToF a doppia luce e una telecamera RGB potenziata dall'AI. È ora in offerta fino all’8 ottobre a 1.049,99 euro (450,00 euro in meno rispetto al prezzo consigliato al pubblico).

E per chi vuole un dispositivo che garantisce alte prestazioni senza rinunciare all'autopulizia, ma non vuol spendere per un top di gamma, torna in offerta anche il Roborock QV35A Set.