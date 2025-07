Robot o lavapavimenti? Cosa scegliere (e come risparmiare) durante il Prime Day di Amazon

Ci siamo. Tra pochi giorni scatta l'Amazon Prime Day, l'occasione perfetta per accaparrarsi quei "mai più senza" che cambiano la vita domestica. Parliamo dei dispositivi che trasformano le pulizie in un gioco da ragazzi, rendendole intelligenti. Abbiamo testato per voi tre modelli di Roborock, azienda leader del settore, per aiutarvi a scegliere quello che fa per voi (e per le vostre tasche). Dalla pulizia autonoma all'alleato per le emergenze, ecco la nostra guida tra il Saros 10R (il top di gamma), il QV35A (per chi cerca l'efficienza senza svuotare il portafoglio) e la scopa lavapavimenti F25 RT (per chi preferisce l'azione diretta).

Roborock Saros 10R, sottile e potente per una pulizia fin negli angoli più nascosti

Il Saros 10R, modello di punta della gamma, presenta un design che si integra negli ambienti domestici, con una finitura nera e un pannello frontale satinato sulla base. Dotato di tecnologia 3D ToF a doppia luce e una telecamera RGB potenziata dall'AI, riconosce gli ambienti e gli ostacoli con notevole precisione. Un laser verticale amplia ulteriormente il suo campo visivo. La mappatura è rapida, e la configurazione tramite app si completa in pochi minuti.

Il robot ha forma tonda e incorpora due moci rotanti che si sollevano automaticamente al riconoscimento di un tappeto. Le ruote in gomma antigraffio consentono di superare cavi, ostacoli e dislivelli fino a 4 centimetri. Le due spazzoline antigroviglio contribuiscono a raccogliere peli, capelli e altre particelle di sporco. Un aspetto distintivo è il design ultrasottile, di soli 7,8 centimetri, che facilita il passaggio sotto i mobili più bassi. Il mop estensibile permette al robot, nonostante la forma tonda, di pulire efficacemente anche gli angoli più remoti. A ciò si aggiunge una potenza di aspirazione elevata, raggiungendo i 22.000 PA, per una pulizia accurata. La base di ricarica integra due serbatoi, un sacchetto per i residui solidi e un dosatore per il detergente; lava e igienizza i mop ad alta temperatura, riducendo la manutenzione quotidiana a semplici verifiche del livello dell'acqua pulita e dello svuotamento di quella sporca. L'applicazione, disponibile anche in italiano, è di utilizzo diretto, e i comandi vocali aggiungono praticità.

Roborock QV35A, il medio gamma per convincere gli scettici

Con una fascia di prezzo più contenuta, il QV35A è una scelta valida per chi si avvicina per la prima volta a un robot lavapavimenti. Disponibile nella versione bianca, offre le funzionalità essenziali per un'esperienza d'uso completa, pur con meno caratteristiche rispetto al modello superiore. La mappatura è rapida e la configurazione si completa in pochi minuti. Sono presenti due serbatoi e il sacchetto per la polvere; il detergente può essere aggiunto manualmente.

Include due moci rotanti che si sollevano per i tappeti e una spazzola antigroviglio. La mancanza di un mop estensibile lo rende meno preciso sui bordi. Una torretta LIDAR fissa, pur rendendo il robot leggermente più alto, garantisce una buona precisione nel riconoscimento degli ambienti e degli ostacoli, gestendo anche i cavi dei caricabatterie. L'applicazione e le funzioni di manutenzione, come il lavaggio automatico del panno e lo svuotamento della polvere a ogni ricarica, sono le stesse del Saros 10R. Un prezzo in promozione sotto i 400 euro lo rende un'opzione interessante per chi desidera verificare l'efficienza di un dispositivo di questo genere.

Roborock F25 RT, la scopa che lava e aspira senza fatica

Ma se proprio non vi fidate della pulizia automatica o se cercate un dispositivo che permetta di rimediare a piccoli incidenti (chi ha bambini piccoli o animali in casa sa di cosa stiamo parlando), la scopa F25 RT è una valida alternativa. Si tratta di una lava e aspira pavimenti dalla notevole potenza, raggiungendo i 20.000 PA di aspirazione e 450 giri al minuto. Il rullo copre quasi l'intera larghezza, con un design antigroviglio e un raschietto a pressione costante che limita la formazione di aloni. Il risultato è una pulizia paragonabile a quella dello straccio tradizionale, senza la necessità di aspirare prima, e con tempi di asciugatura più rapidi.

La base di ricarica provvede al lavaggio, asciugatura e igienizzazione del rullo con acqua e aria a 90°. Durante l'uso, la scopa si mostra leggera e maneggevole, mantenendo la massima potenza anche quando stesa per raggiungere sotto i mobili (con un'altezza di appena 12,5 cm). È semplice da utilizzare, con pulsanti dedicati per l'accensione, la selezione dei tre programmi (eco, auto, turbo) e la funzione di lavaggio. Ha dimostrato di pulire efficacemente residui consistenti in pochi secondi. Sicuramente la miglior soluzione per rapporto qualità prezzo.

I prezzi e cosa scegliere

Veniamo ai prezzi e alla guida per la scelta in vista delle promozioni (valide dal 28 giugno all'11 luglio):

Il Saros 10R è in offerta a 1.249,99 euro (sconto di 250 euro sul prezzo consigliato). È una soluzione adatta per chi cerca una pulizia completa e un'automazione elevata, in particolare per case con planimetrie complesse o mobili bassi.

Il QV35A , in vendita a 399,99 euro (-190 euro rispetto al prezzo consigliato), rappresenta un buon compromesso tra convenienza ed efficienza per un robot lavapavimenti.

Per chi preferisce una pulizia manuale o cerca un'opzione più economica, la scopa F25 RT è disponibile in promozione a 229 euro (con un risparmio di 70 euro sul prezzo consigliato), offrendo un buon rapporto qualità-prezzo.

Tutti sono acquistabili sullo store Roborock su Amazon.