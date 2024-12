Roborock Q5 Max+, potenza e autopulizia a un prezzo competitivo. Il test

Ascolta ora 00:00 00:00

Si chiama Q5 Max + ed è il nuovo nato in casa Roborock. Lanciato a metà dicembre, è un prodotto molto interessante perché presenta tecnologia da fascia alta ad un prezzo decisamente molto competitivo. Promette di semplificare le pulizie domestiche grazie alla sua potente aspirazione, al sistema di svuotamento automatico e a un prezzo accessibile. Lo abbiamo messo alla prova.

Il design e la base

L'installazione è davvero semplice: basta avvitare la base del robot alla stazione di ricarica - il che la rende più stabile evitando spostamenti accidentali durante lo svuotamento - e attaccare il cavo alla presa. Piccola e compatta, di un elegante nero, non ha bisogno di grandi spazi e si adatta a diversi stili di arredamento. Sotto il coperchio della base c'è un sacchetto da ben 770 ml per la raccolta dello sporco (nella confezione ce ne sono due in dotazione): il "Plus" del nome indica infatti la funzione di svuotamento automatico. Questo vuol dire che quando il robot ha finito il suo giro, trasferisce la polvere alla base. Un’operazione un po’ rumorosa, ma che si può escludere ad esempio negli orari notturni tramite l'app.

Il robot ha un design classico, tondo ed essenziale, con tre bottoni e una torretta LiDAR PreciSense® (la stessa tecnologia usata nei sistemi di navigazione per le auto) che permette una mappatura accurata. Sotto troviamo due ruote gommate, che non graffiano il parquet e sono in grado di salire pochi centimetri di dislivello. Ci sono poi una spazzola laterale per i bordi e due rulli di gomma anti groviglio con tecnologia DuoRoller che girano in senso opposto, sono facili da rimuovere e da pulire anche sotto l’acqua corrente.

L'aspirazione

Vediamolo all’opera. Dopo averlo collegato alla rete wifi, si può scegliere tra una mappatura rapida e una, più lunga, completa di prima pulizia. Tramite l'app è possibile personalizzare la pulizia, definendo il tipo di pavimento di ogni stanza e impostando barriere virtuali per delimitare le aree da non pulire. La mappa restituita è precisa e accurata. Abbiamo lasciato girare il robot per la stanza e non si è mai incastrato. Nemmeno quando si è infilato sotto al divano - la torretta è abbastanza bassa da permettergli di passare agevolmente anche sotto i mobili - o sotto al tavolo tra le gambe delle sedie. Nessun problema nemmeno con la base degli sgabelli, con i tappeti o con un piccolo dislivello grazie alle sue ruote che hanno una buona capacità di trazione. L'aspirazione da 5500 Pa è potente e la spazzola laterale non tralascia gli angoli più nascosti e le zone vicine al battiscopa.

Il "test pappa"

Come al solito, per mettere davvero alla prova il Q5 Max+, lo abbiamo sfidato con il pasto della mia bimba e in particolare con del riso caduto durante il pranzo. Un alimento colloso e difficile da raccogliere, ma impostando il robot alla massima aspirazione e con un paio di passate il risultato è ottimo. Ovviamente, con un test del genere, sul parquet resta qualche macchia, dal momento che, a differenza di altri prodotti Roborock, non ha la funzione lavaggio integrata (ma si può acquistare a parte l'accessorio per il lavaggio). Non si tratta quindi di un robot lavapavimenti, ma l’aspirazione è decisamente potente per la sua fascia di prezzo.

La manutenzione

Come detto, il Roborock Q5 Max+ si svuota da solo alla fine della pulizia o quando è pieno. Nel nostro test, nonostante l'insidioso test pappa, alla fine dello svuotamento nel cassettino è rimasto solo poco riso. Il serbatoio è comunque totalmente lavabile sotto l'acqua corrente, così come i rulli di gomma. Bisognerà poi occasionalmente pulire i sensori e svuotare o sostituire il sacchetto della polvere nella base. In ogni caso il contenitore da 770 ml riduce molto la frequenza degli svuotamenti.

L'app

L'applicazione, tutta in italiano, è semplice da utilizzare e guida passo passo sia nella prima configurazione che nella modifica della mappa e nelle impostazioni dei programmi. La presenza di sequenze già preimpostate aiuta ulteriormente l'utente a orientarsi. Inoltre si può agganciare agli assistenti vocali come Google Home o Alexa per un'esperienza davvero "smart" grazie al controllo vocale integrato.

Il prezzo

Il Roborock Q5 Max+ ha tutte le carte in regola per piazzarsi tra i migliori robot aspirapolvere della sua fascia di prezzo.

Inoltre per tutto il periodo natalizio, fino al 31 dicembre, è in promozione - sul sito dell'azienda e negli store Mediaworld - a, con uno sconto di ben 100 euro sul prezzo di lancio fissato a. Sicuramente da tenere in considerazione per un regalo dell'ultimo minuto.