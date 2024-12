Rowenta X-Clean 10, la lavapavimenti che si autopulisce a un prezzo equo

Ascolta ora 00:00 00:00

Se cercate un regalo last minute per chi ha poco tempo da dedicare alle pulizie di casa, Rowenta X-Clean 10 è sicuramente un prodotto da tenere in considerazione. Si tratta di una lavapavimenti potente e leggera in grado di aspirare polvere, sporco e liquidi e contemporaneamente lavare con una sola passata e promette un’autonomia di 60 minuti e 350 mq con una sola carica. Ma, soprattutto, si pulisce da sola al termine di ogni uso.

Il design

Il rullo in microfibra

Quello che colpisce fin dal primo sguardo di questa lavapavimenti è sicuramente il design leggero ed elegante. Ma quella che all’apparenza può sembrare una classica aspirapolvere nasconde alla base due serbatoi, uno per l’acqua pulita (sulla base) e uno per quella sporca (in basso sul manico). L’impugnatura è comoda e il baricentro basso la rende molto maneggevole.

Il test

Il funzionamento è semplice e intuitivo: inseriamo l’acqua nel serbatoio, una goccia di detersivo ed è fatta. A questo punto basta scegliere il programma di pulizia e abbassare il manico: il rullo inizierà a girare a 550 giri al minuto, ma soprattutto la lavapavimenti inizierà ad avanzare da sola con l’autopropulsione che la rende molto leggera da usare. Il rullo in microfibra - adatto a tutte le superfici, anche le più delicate - ha un design che arriva fino ai bordi della spazzola e permette una pulizia efficace anche lungo i battiscopa e attorno alle gambe dei mobili, riducendo la necessità di ripassare con altri strumenti. Inoltre il manico si piega fino a terra e permette di raggiungere con estrema facilità anche i punti più difficili. Per spegnerla, basterà metterla totalmente in verticale.

Tre le modalità di lavaggio: AI (che grazie all’intelligenza artificiale imposta la potenza in automatico), turbo, silenziosa (meno potente, che garantisce fino a 60 minuti di aspirazione). In alternativa è possibile impostare la sola aspirazione che non bagna il rullo e che è l’ideale in caso si debba raccogliere dei liquidi prima di pulire. Una sorta di pettine posto dietro al rullo separa il liquido dal solido e lo divide all’interno del serbatoio per lo sporco.

Durante la nostra prova, la lavapavimenti ci ha colpito per la qualità della pulizia: non ha avuto problemi nemmeno con sporco difficile e incrostato, né con i residui misti dopo un pasto che, con una bimba di due anni che fa ancora cadere cibo e acqua dal seggiolone, non sono certo solo poche briciole. È bastata una passata per raccogliere tutto e lasciare il pavimento pulito.

L’autopulizia e la manutenzione

La stazione di ricarica

Ma quello che rende la X-Clean 10 davvero interessante è la manutenzione. A partire dall’autopulizia: una volta rimessa sulla base e schiacciato il pulsante per la pulizia, il rullo inizia a girare, l’acqua lo lava (anche in questo caso i sensori riconoscono automaticamente il grado di sporco) e poi un getto di aria calda a 65° lo asciuga per non farlo puzzare. Facilissimo anche lo svuotamento: una leva che solleva il serbatoio del residuo permette di buttare il tutto e lavarlo sotto l’acqua corrente senza sporcarsi le mani.

Cosa ci è piaciuto

La X-clean 10 è leggera (pesa appena 800 grammi), si passa con una mano ed è molto