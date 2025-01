Test "a libro aperto" e relazioni da fare a casa. Il woke cambia pure Cambridge e Oxford

Ascolta ora 00:00 00:00

Le università occidentali si confermano le roccaforti della cultura woke. L’ultima novità riguarda due tra i più celebri atenei al mondo, Oxford e Cambridge: è infatti arrivato il via libera per abbandonare gli esami “tradizionali” nel tentativo di migliorare i voti degli studenti appartenenti alle minoranze e dei più poveri. Le istituzioni britanniche potrebbero passare a “valutazioni più inclusive” come test a libro aperto o relazioni da svolgere a casa invece di esami in presenza così da colmare il divario.

Il piano è stato annunciato nel documento “Access and Participation Plans”. Oxford ha evidenziato che utilizzerà “una gamma di valutazioni più diversificata e inclusiva”, il che aiuterebbe a “migliorare la probabilità” che gli studenti provenienti da “contesti socioeconomici più bassi” ottengano voti migliori. Secondo Cambridge, invece, le "pratiche di valutazione" potrebbero essere la causa delle lacune e la speranza è quella di "migliorare i risultati" degli studenti neri e originari dal Bangladesh. Inoltre, evidenzia il Telegraph, nel documento in questione gli esami tradizionali vengono descritti come “minacce all’autostima”.

Non mancano le polemiche. Secondo i critici, le novità annunciate da Oxford e Cambridge potrebbero impoverire i corsi universitari. Richard Holden, parlamentare Tory, ha affermato che i nuovi piani rappresentano una reazione “istintiva” e rischiano di “semplificare” il percorso universitario: "Questo approccio paternalistico per semplificare l'istruzione universitaria non serve a nessuno. I ragazzi di ogni estrazione possono prosperare in un ambiente accademico altamente rigoroso". Per l’ex ministro dell’Istruzione John Hayes i cambiamenti in programma sono “profondamente offensivi per gli studenti appartenenti alle minoranze” e potrebbero “minare l’integrità del processo di valutazione”.

Ma il

fenomeno potrebbe allargarsi. Secondo la stampa britannica, anche ilpotrebbe mettere mano alla sua strategia con corsi “più equi” e “diversificando la valutazione”.