Disse "donne" e non "persone incinte": la Bbc bacchetta la giornalista anti-woke

La religione woke ha contagiato anche la Bbc, è noto. L'ultimo caso riguarda la conduttrice televisiva Martine Croxall, che è stata richiamata dall’emittente pubblica per una violazione delle norme sulla neutralità editoriale. Cos’ha combinato di grave? L’episodio risale a un notiziario trasmesso lo scorso giugno, durante il quale avrebbe modificato in diretta il testo del teleprompter, aggiungendo la parola “donne” subito dopo l’espressione “persone incinte”.

Il gesto, accompagnato da una smorfia diventata virale, secondo quanto riportato dall’Executive Complaints Unit (Ecu) della Bbc, sarebbe stato interpretato come una presa di posizione personale su un tema oggetto di dibattito pubblico. Nella nota diffusa dall’Ecu si legge che la conduttrice “ha inoltre fatto un’espressione facciale di disapprovazione – spalancando gli occhi – che indicava un punto di vista particolare nelle controversie attualmente in corso sull’ideologia trans”. L’episodio ha suscitato numerose segnalazioni da parte degli spettatori: sarebbero stati venti i reclami ricevuti, nei quali veniva segnalata un’espressione “di disgusto, disprezzo ed esasperazione” da parte della giornalista.

La vicenda aveva attirato anche l’attenzione della scrittrice JK Rowling, nota per le sue posizioni critiche verso alcune interpretazioni del movimento transgender. La “mamma” di Harry Potter aveva espresso pubblicamente il proprio apprezzamento nei confronti della giornalista, scrivendo sul suo profilo X: “Ho una nuova conduttrice preferita della Bbc”. All’epoca dei fatti la giornalista non aveva ricevuto alcun rimprovero dai dirigenti dell’emittente, spingendo alcuni addetti ai lavori a credere in un cambiamento verso il “buon senso”.

Non è la prima volta che Martine Croxall viene richiamata dall’emittente per questioni legate alla neutralità.

Nel 2022, infatti, la giornalista era stata oggetto di una segnalazione per aver mostrato entusiasmo in diretta al momento dell’annuncio del ritiro di Boris Johnson dalla corsa alla leadership del Partito Conservatore, poi vinta da Rishi Sunak.