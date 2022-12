"A lavoro in una vera redazione": il valore aggiunto della Newsroom Academy

È partito il conto alla rovescia per l'inizio della Masterclass di foto e videogiornalismo organizzata da The Newsroom Academy. Il vincitore World Press Photo 2021 Antonio Faccilongo e la redazione di InsideOver sono pronti ad inaugurare questo corso unico nel suo genere che, nell'arco di 90 ore di formazione (qui il programma completo), fornirà ai partecipanti tutti gli strumenti necessari per realizzare un reportage fotografico e video.

I segreti del mestiere, nonché l’elaborazione di una strategia individuale per trasformare la passione per la fotografia in una professione, saranno filtrati da professionisti del settore. In primis dal fotografo documentarista italiano Antonio Faccilongo, nel 2021 vincitore del World Press Photo sia come storia dell’anno che come progetto a lungo termine con il suo progetto sulle donne e le loro famiglie in Palestina, "Habibi".

E allora, come ci si prepara alla realizzazione di un reportage? Come si accede a una storia? L’obiettivo principale della Masterclass di foto e videogiornalismo di InsideOver sarà proprio quello di rispondere e approfondire domande del genere. Abbiamo intervistato Faccilongo per avere un assaggio di ciò che offrirà il corso.

Qual è l'importanza di questo master di foto e videogiornalismo?

La Masterclass di foto e videogiornalismo di The Newsroom Academy di InsideOver è esattamente la Masterclass che avrei voluto trovare io quando volevo diventare un professionista. Ha qualità uniche che la fanno distinguere da tutte le altre Masterclass. Si svolge dentro una redazione, ci si confronta con i maggiori professionisti di questo settore, offre una preparazione teorica ma anche pratica, e prepara realmente al mondo del lavoro, dando la possibilità di iniziare a lavorare già durante il corso.

In che senso? Puoi spiegarci meglio?

I lavori più meritevoli dei partecipanti saranno pubblicati su InsideOver e ilGiornale.it. Le idee più interessanti saranno commissionate dalla redazione. Non solo: lo studente che si distinguerà durante la Masterclass avrà la possibilità di affiancarmi sul campo nella realizzazione di un progetto. Un secondo partecipante che avrà dimostrato qualità iconografiche elevate vincerà una macchina fotografica Fujifilm. Alla fine del corso sarà poi organizzata una mostra con le foto dei progetti realizzati dagli studenti. La Masterclass della The Newsroom Academy di InsideOver, insomma, prende per mano i partecipanti e li accompagna nel tuo percorso per diventare professionisti.

Perché hai scelto di tenere questo corso con InsideOver?

Realizzare questa Masterclass, svolgendo anche le lezioni in redazione, è realmente un valore aggiunto incredibile. Al giorno d'oggi, per un fotografo e un videomaker è davvero difficile entrare in una redazione, rendersi conto di come svolgono il loro lavoro e delle esigenze che hanno, alle quali poi dovranno corrispondere i lavori dei professionisti. Ebbene, la masterclass di The Newsroom Academy di InsideOver permette di vedere tutto questo dal vivo, di capire le dinamiche e, come detto, di iniziare a collaborare con professionisti di alto profilo.

Perché la Masterclass di InsideOver è così lunga e strutturata in un percorso della durata di otto mesi?

Questa masterclass è strutturata in modo tale da dare la possibilità ai partecipanti di assimilare tutti gli strumenti e le tecniche che vengono fornite durante le lezioni e gli incontri individuali. Ogni studente seguirà 14 lezioni in classe insieme agli altri partecipanti, ma avrà anche 6 incontri individuali faccia a faccia con il docente per pianificare il proprio percorso e sviluppare ed editare un progetto personale. In questi mesi ogni studente avrà la possibilità di acquisire le competenze, comprendere il mercato editoriale e sviluppare un progetto a lungo termine di un certo valore e di iniziare a lavorare.

Accendendo i riflettori sul lato tecnico, come ci si prepara a realizzare un video/foto reportage?

Capita spessissimo di sottovalutare l'importanza della ricerca della storia giusta, una storia capace di venire incontro alle esigenze del mercato editoriale e, contemporaneamente, anche a quelle dell'autore del racconto. Il coinvolgimento personale è essenziale per la buona riuscita del lavoro e per superare le difficoltà che incontriamo nel percorso. Una parte della Masterclass sarà dedicata proprio a comprendere le caratteristiche che deve avere la nostra storia e alle tecniche per individuarla.

Qual è il lavoro della tua carriera a cui tieni di più?

Il progetto più importante della mia carriera è sicuramente "Habibi". È la storia delle mogli dei prigionieri politici palestinesi che stanno scontando delle lunghe condanne in carcere. Proprio per questo le loro mogli hanno trovato un modo stravagante di riuscire a fare l'inseminazione in vitro per avere dei nuovi bambini. Questo progetto è iniziato nel 2015 ed è ancora in corso d'opera. Ha avuto numerosi riconoscimenti internazionali tra cui il World Press Photo 2021, sia come storia dell’anno che nella categoria Long Term Project.

Per concludere, perché The Newsroom Academy è una scuola unica nel suo genere e vale la pena partecipare alle lezioni?

Durante la Masterclass verranno forniti tutti gli strumenti per realizzare al meglio un reportage in tutte le sue fasi: la ricerca della storia, la pianificazione del lavoro sul campo, la finalizzazione del progetto e la sua distribuzione. Si tratta, inoltre, di una proposta formativa completa a 360 gradi. Trasporta gli studenti dentro ad una redazione giovane, dinamica e al passo con i tempi, li mette a contatto con professionisti affermati e, infine, offre loro contemporaneamente la possibilità di pubblicare i lavori con uno dei media più importanti d'Italia.