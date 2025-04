Le grandi battaglie femministe: il manspreading, il maschio scomposto sul tram

Ascolta ora 00:00 00:00

Giuseppe Cruciani nell’appuntamento odierno con “La Zanzara” lo ha definito il “femminismo delirante italiano”, ma effettivamente l’ultima battaglia diventata virale sui social desta qualche perplessità. Parliamo del manspreading, l’uomo che allarga troppo le gambe sui mezzi di trasporto, occupando più spazio del necessario. Un sintomo di poca educazione a volte, di distrazione altre, ma secondo qualcuno si tratta di un “atteggiamento tossico”.

L’ultima invettiva contro il manspreading porta la firma dell’attivista Rachele Consoli, che su TikTok vanta oltre 160 mila seguaci. “Non si tratta solo di gambe aperte, ma di un atteggiamento tossico della nostra società. Questa pratica tendenzialmente maschile viene definita manspreading” il suo esordio in un video che ha fatto il giro della rete: “Termine composto da ‘man’ uomo e ‘spreading’ allargarsi o diffondersi. Il termine indica proprio questo: l’uomo che sul mezzo di trasporto tiene le gambe aperte”.

“Perché questo atteggiamento tossico? È un atteggiamento che riflette il senso di superiorità e ovviamente crea disagio alle persone intorno” la denuncia dell’attivista, che per rafforzare la sua tesi ha citato due provvedimenti firmati in alcuni Paesi: “Nel 2013 e nel 2014 New York lanciò una campagna per invitare i cittadini a sedersi in maniera corretta sui mezzi di trasporto. Anche in Spagna vennero attaccati dei cartelli sui mezzi di trasporto”

Fortunatamente nessun riferimento al patriarcato o alle altre colpe del maschio bianco eterosessuale. Però forse parlare di “atteggiamento tossico” per le gambe un po’ aperte sul tram o sulla metropolitana è un po’ esagerato, soprattutto se si arriva a discutere di “rappresentazione di una dinamica di potere” come già accaduto in passato.

C’è anche da dire che questo dossier è stato affrontato in diverse occasioni negli ultimi anni: sul Guardian il termine “manspreading” spunta in vignette che risalgono alla metà del Novecento. Però attenzione a