I cuoricini su cui l'orologiaio deve sincronizzarsi

Ascolta ora 00:00 00:00

F. da Bellinzona è preoccupato che la moglie lo tradisca perché ha scoperto che manda cuoricini ad altri uomini mentre lui manda messaggi solo ai clienti per avvisare di venire a ritirare gli orologi riparati. Il problema è duplice. Da un lato occorre spiegare a D.F. che gli emoji sono un linguaggio a parte. Quasi una comunicazione non verbale. Dall’altro lato forse gli servirebbe uscire ogni tanto dal suo laboratorio e frequentare i figli (se li ha) o i nipoti (se li ha). Provate a chiedere a un «under 25» se nei messaggi usa il «thumb up» ovvero il pollice alzato alla Fonzie? Vi dirà scandalizzato che quell’emoji «maleducato» o «passivo-aggressivo». O peggio ancora da boomer! Sia chiaro sono della generazione X ma questo lo so da miei nipoti «gen Z» i quali per rispondere a un post come segno di approvazione usano il cuoricino che non ha assolutamente una valenza sessuale. Quindi posso consigliare vivamente quattro cose al signor D.F.:

A) di rasserenarsi sul tradimento;

B) di uscire dal suo laboratorio-tana e sincronizzarsi (...come un orologio) con il mondo reale;

C) di aggiornarsi con i nuovi modi di comunicare;

D) di mandare qualche messaggio non solo ai suoi clienti ma alla sua consorte che ha dimostrato di essere molto più al passo coi tempi!

V.M.

Trovo delizioso che i lettori si leggano e si rispondano a distanza (come nel caso, qui, di V.M. che si è preso a cuore la vicenda dell’orologiaio «sospettoso»). Innanzi tutto perché è una dimostrazione di attenzione nei confronti della rubrica e di chi invia la propria storia. E poi perché più punti di vista sintonizzati su una stessa vicenda sono un’opportunità per chi chiede consigli: offrono visuali e soluzioni differenti rispetto all’unica visuale che potrei fornire io. Quindi sono una chance (per i diretti interessati) e un sollievo (per me che ho sempre il sospetto di avere uno sguardo troppo chiuso). Mi sembra che gli spunti di VM siano tutti validi. Sono tutti ottimi modi per distrarsi in maniera costruttiva dal timore del tradimento. Che è solo un timore ma può infelicitare la vita più di una certezza.

L’orologiaio potrebbe approfittarne per recuperare il «suo» tempo e per mettersi al passo con cellulari, messaggi, emoticon, vita. Chissà che anche lui un giorno, rispondendo a un cliente, non trovi un’amica con la quale scriversi e prendersi un spicchio di spazio innocuo e rifocillante.