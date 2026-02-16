K-arnevale: debutto esplosivo per il 55° anniversario di Leolandia

È partito con un’ondata di entusiasmo il K-arnevale di Leolandia, l’evento che ha inaugurato la 55ª stagione del parco trasformandolo in un vivace omaggio alla cultura pop sudcoreana. Migliaia di famiglie e giovani fan hanno preso parte a un fine settimana travolgente, tra coreografie spettacolari, costumi iconici e un’atmosfera carica di energia. Il parco si è vestito a festa, diventando per l’occasione un vero e proprio tempio del K-pop, dove musica e colore hanno scandito ogni momento della giornata.

Il palco di Minitalia si accende con “K-pop Celebration”

Sotto i riflettori di Minitalia, lo show quotidiano “K-pop Celebration” ha coinvolto grandi e piccoli in uno spettacolo dinamico e partecipativo. Sulle note delle hit più amate, il pubblico si è trasformato in protagonista insieme ai cosplayer, dando vita a performance collettive ricche di entusiasmo.

Le celebrazioni continueranno durante il Carnevale Ambrosiano, in programma dal 20 al 22 febbraio, e si concluderanno con un ultimo weekend speciale il 28 febbraio e 1° marzo. Un’occasione imperdibile per vivere l’incontro tra tradizione italiana e pop culture internazionale in una cornice unica.

Una stagione 2026 che parte a ritmo di K-pop

Dal 14 febbraio al 1° marzo, Leolandia celebra il suo 55° anniversario con un calendario di aperture straordinarie dal 14 al 17 febbraio e, successivamente, dal 20 al 22 febbraio per il Carnevale Ambrosiano. Le scenografie a tema e le atmosfere festive accompagneranno gli ospiti fino al weekend conclusivo.

Protagonista assoluto è il K-pop, fenomeno globale capace di conquistare milioni di ragazzi in tutto il mondo grazie a musica accattivante, look distintivi e performance spettacolari. Durante il K-arnevale risuoneranno omaggi alle canzoni che hanno segnato il successo internazionale del genere.

Cosplay, idoli e creatività senza limiti

Il parco invita cosplayer di ogni età a interpretare il proprio idolo K-pop preferito, ragazze, ragazzi, bambine e bambini potranno vestire i panni delle star più amate. Tra le fonti d’ispirazione figurano Huntrix, Saja Boys e le celebri BlackPink, simboli di uno stile che unisce musica, moda e performance.

Accanto all’anima pop, non mancheranno gli elementi tipici del Carnevale, coriandoli, stelle filanti e maschere coloreranno ogni angolo del parco, creando un mix coinvolgente tra tradizione e innovazione.

Un’esperienza immersiva per tutta la famiglia

Per la prima volta, Leolandia fonde l’energia del K-pop con l’allegria del Carnevale italiano, offrendo un’esperienza pensata per tutta la famiglia. Oltre allo spettacolo principale, restano protagoniste le attrazioni storiche del parco, le parate in costume, il truccabimbi e gli amatissimi personaggi dell’animazione come Bing, Masha e Orso, PJ Masks - Superpigiamini e Bluey.

Il K-arnevale rappresenta il primo grande appuntamento di una stagione speciale, che accompagnerà il parco per tutto l’anno con nuove iniziative dedicate al 55° anniversario.

Il Carnevale più pop dell’anno è iniziato

Con il riaccendersi della magia dal 14 febbraio, Leolandia ha inaugurato una stagione all’insegna del colore e della musica.

Il K-arnevale si conferma un appuntamento originale e coinvolgente, capace di unire generazioni diverse in un’unica grande festa. I biglietti sono già disponibili per chi desidera vivere in prima persona questa celebrazione tra ritmo, spettacolo e divertimento.