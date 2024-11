L’Hard Rock Cafe non parla più francese

Ascolta ora 00:00 00:00

La Francia non è più hard rock. Ha chiuso l’Hard Rock Cafe di Parigi, ultimo ristorante francese della catena che punta forte su una proposta americana e internazionale e sulle memorabilia di artisti rock che decorano ogni locale. Un segno di declino di un marchio che è diffuso in una sessantina di Paesi in tutti e cinque i continenti con circa duecento ristoranti grazie a una fanbase che però, almeno in Francia, non garantisce la sopravvivenza del marchio. Negli ultimi quattordici mesi hanno chiuso tutti e tre gli HRC presenti nell’esagono: il primo a tirare giù le serrande era stato quello di Nizza, nel settembre 2023, poi qualche mese dopo, all’inizio del 2024 quello di Lione, mentre il locale di Marsiglia era stato sbianchettato già nel 2017.

Era rimasto quello al 14 di Boulevard Montmartre, nel cuore della Parigi haussmaniana, che però era diventato insostenibile: secondo gli ultimi resoconti disponibili, la società Hard Rock Cafe France ha registrato per il locale parigino una perdita di 1,8 milioni di euro per l’esercizio 2022, il doppio dell’anno precedente. Il suo fatturato è stato di 8,7 milioni di euro, rispetto ai 3,4 milioni del 2021, e il gruppo vi impiegava 96 dipendenti. L’esercizio di Nizza, con 49 dipendenti, aveva chiuso il 2023 con una perdita di 3,8 milioni e un fatturato di 2,5 milioni. Così ad accogliere i clienti del locale parigino ora c’è un cartello piuttosto laconico in francese e in inglese: “Siamo spiacenti di informarvi che siamo chiusi. Ringraziamo voi e la città di Parigi che ci ha sempre accolto con calore ed entusiasmo”.

Secondo France Bleu i dipendenti del ristorante avrebbero saputo della chiusura l'11 settembre e anche i clienti non erano stati avvertiti. La chiusura ha provocato un fiorire di messaggi di rammarico e nostalgia sui social. L’HRC parigino aveva aperto 33 anni fa, il 24 novembre 1991. Il gruppo Hard Rock Cafe International è una catena di ristoranti, hotel e casinò diffusa in tutto il mondo. Fondata nel 1971 a Londra è diventata americana nel 2007 quando è stata acquistata dalla tribù dei nativi americani Seminole. Gli Hard Rock Cafè sono famosi per il cibo di stile internazionale con tendenza americana (hamburger, steak, nachos, fajitas, rib eye), per le porzioni generose che giustificano in parte i prezzi alti, per le collezioni di strumenti musicali appartenuti a cantanti o gruppi rock (il locale parigino esibiva circa 200 «pezzi originali di artisti» come strumenti musicali, abiti di scena, autografi e documenti personali appartenuti a leggende come Elvis Presley ed Eric Clapton).

Molto amati da una clientela internazionale e dai turisti, tra le caratteristiche su cui puntano molto c’è il negozio di merchandising che si trova in ogni ristorante e che vende oggetti di ogni tipo tra cui delle magliette con il nome della città che spinge gli amanti del genere al collezionismo.

Hard Rock Cafe ha anche quattro locali in Italia, a Milano, Roma, Firenze e Venezia, apparentemente non in difficoltà, ma certo è che la società non sembra interessato a nuove aperture nel nostro Paese, referendo mercati vergini ed evidentemente più estusiasti, come l’Est Europa, il Medio Oriente, l’Estremo Oriente, il Cestro e ilSud America.