La sicurezza sul lavoro inizia dalla scuola

La prevenzione si impara a scuola. Il concorso pensato dal Ministero del Lavoro prende il nome di “Salute e sicurezza… insieme!”. Il bando è rivolto a tutte le scuole secondarie, sia statali sia paritarie, e ai corsi di istruzione e formazione professionale. Ecco tutte le informazioni sul progetto.

Il bando

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha indetto un bando di concorso nazionale "Salute e sicurezza… insieme! - La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola". Si tratta di un progetto dedicato a diverse tipologie di istituti a livello nazionale. In merito al progetto Il Ministro del Lavoro Fabiana Calderone ha affermato: “Un’iniziativa che vuole valorizzare la creatività dei ragazzi nell’affrontare temi fondamentali e farla diventare patrimonio della collettività”. La titolare del dicastero ha poi detto: “Questa iniziativa vuole valorizzare la creatività degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei corsi di istruzione professionale e permettere loro di vivere un’esperienza di crescita comune nel misurarsi con questi temi. Per poi farla diventare patrimonio della collettività grazie ai nuovi stimoli che arriveranno, per comunicare ancora più efficacemente la cultura della prevenzione dagli infortuni nei luoghi di lavoro”.

L’iniziativa

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di diffondere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I partecipanti al progetto potranno vivere un'esperienza di crescita comune. Il tutto è finalizzato all'apprendimento e alla valorizzazione della tematica, di fondamentale importanza. I lavori, come viene specificato in un comunicato stampa del dicastero dedicato al progetto, si svolgeranno tramite l’uso delle principali forme di comunicazione. Si vuole stimolare una riflessione sulla rilevanza della materia. È importante diffondere il concetto della prevenzione, non solo nel mondo scolastico ma anche nella vita quotidiana.

La procedura

Le scuole che parteciperanno dovranno costruire un progetto creativo, questo dovrà affrontare i temi del lavoro e della sicurezza declinata nella prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. La forma di presentazione dell'elaborato è libera. Inoltre entro il 31 gennaio 2024 dovranno essere inviati gli elaborati tramite Pec all’indirizzo dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it. L’oggetto della richiesta di partecipazione dovrà essere: "Bando di concorso Salute e sicurezza… Insieme! + nome Istituto scolastico". Oppure il tutto potrà essere inoltrato in formato cartaceo e indirizzato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, all'indirizzo Via di S. Nicola da Tolentino, 1 - 00187 Roma. Il bando di concorso è consultabile qui. I lavori che verranno proposti saranno controllati da una Commissione costituita da membri del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Istruzione e del Merito. La chiusura del progetto si svolgerà con una cerimonia organizzata in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, anno 2024 dove verranno proclamati i tre migliori elaborati.