"Menomazioni a lungo termine". La nuova folle challenge di Tiktok

Tiktok è la nuova "droga" social dei giovanissimi. A differenza delle altre piattaforme, il social cinese ha meccanismi attrattivi principalmente orientati ai giovanissimi, più sensibili e vulnerabili. È su Tiktok che è nato il meccanismo delle challenge, le sfide che spesso sono state al centro di casi di cronaca. Uno di quelli più eclatanti che si possono citare in tal senso sono i numerosi suicidi compiuti da giovanissimi che cercano emozioni estreme, portando al limite i loro corpi con sfide ben oltre l'impossibile. TheBorderline non erano tiktoker, o meglio, nascevano come youtuber ma avevano (e continuano ad avere) un ampio seguito anche sul social cinese ed è proprio nella registrazione di una challenge copiata da un creator americano che si è generata la tragedia che ha portato alla morte del piccolo Manuel Proietti.

È sbagliato affermare che i social siano pericolosi ma non lo è sottolineare che è necessario lavorare sulla consapevolezza dei giovanissimi nel loro utilizzo. Esperti di tutto il mondo concordano su questo, anche alla luce proprio delle challenge, capaci di arrecare danni gravi e, spesso, purtroppo permanenti. L'ultimo caso sul quale si sono espressi medici ed esperti riguarda la sfida delle uova bollite. In sostanza, la challenge consiste nel far bollire un uovo, metterlo poi al microonde ed effettuare un'incisione sulla sua superficie, causandone una "esplosione". Nella maggior parte dei casi, il materiale liquido viene spinto con forza verso il volto della persona che è intenta a compiere la sfida.