Palermo e il porto rigenerato: un parco verde aperto alla città

Alle 17 di venerdì 13 ottobre, a Palermo, sarà inaugurato il “Palermo Marina Yachting”, nuovo spazio portuale, e a tagliare il nastro ci sarà il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Oggi si è tenuta la conferenza stampa con Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, e il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che hanno raccontato del nuovo molo ai giornalisti.

Lo scalo portuale, meglio conosciuto come Molo Trapezoidale, è stato oggetto di uno dei più importanti interventi di rigenerazione urbana mai realizzati a Palermo negli ultimi anni al fine di farne un importante asset industriale e turistico. L’intervento ha riguardato un’area di 40mila metri quadrati e sono state apportate significative modifiche volte al miglioramento dell’offerta di servizi per i crocieristi e per la collettività. Il Palermo Marina Yachting sorge vicino al complesso archeologico del Castello a Mare - che si candida a diventare sito Unesco - a fianco del quale sono stati realizzati una passeggiata, una piazza, un lago urbano, nove edifici con un convention center e un piccolo teatro panoramico da 200 posti, parcheggi a pagamento, quattordici attracchi per mega yacht.

Pasqualino Monti ha dichiarato: “Siamo consapevoli che la capacità competitiva dei territori è in chiara relazione con la modernizzazione della dotazione infrastrutturale degli stessi e dei servizi offerti. Così anche il molo, da accozzaglia di cemento e di funzioni, è cambiato, acquisendo destinazioni d’uso del tutto nuove che hanno a che fare con la riqualificazione culturale e l’accoglienza turistica” .

I lavori sono finiti in un arco temporale record dato che sono durati solo due anni e per la loro realizzazione sono stati stanziati 30 milioni di euro dalle istituzioni locali. Lo spazio ha cambiato faccia ed è stato sottratto al degrado in cui versava da tanti anni. Qualcuno parla di una marina bay di grande fascino e dalla forte identità, perché è moderna ma ingloba anche il passato la cui testimonianza è il Castello a Mare. Il molo darà il benvenuto ai passeggeri delle navi da crociera, ai passeggeri per le isole e ai diportisti che raggiungeranno le coste siciliane a bordo di grandi yacht o di altre imbarcazioni. Oltre due milioni di persone all’anno potranno aggregarsi in una grande area commerciale che offre non solo servizi per il turismo, ma anche per la nautica da diporto, per il tempo libero e e per il commercio. Saranno ospitati anche eventi culturali per una maggiore generazione di valore di cui possa beneficiare l’intera città.