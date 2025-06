Una trans rappresenta il Regno Unito. È bufera su Vogue

Ascolta ora 00:00 00:00

Polemiche sulla rivista Vogue. Una modella transgender è stata inserita tra le "donne che definiscono la Gran Bretagna". Il periodico ha celebrato nel prestigioso elenco Munroe Bergdorf, ex consulente LGBT del Partito Laburista, diventata la prima modella transgender di L'Oréal nel 2017.

La modella, che ha iniziato la transizione sessuale nel 2009, è stata inserita tra le Vogue 25, un gruppo di donne che la rivista ha individuato come "riferimento della Gran Bretagna", insieme alla Principessa Reale, alla Principessa del Galles e all'attrice Keira Knightley. La rivista di moda ha affermato che "non potrebbe esserci momento più urgente" per il lavoro della modella trans volto a mettere in luce le esperienze delle persone transgender.

L'articolo recita: "In un'epoca in cui i crimini d'odio contro le persone transgender sono spaventosamente elevati e la retorica anti-trans continua a inasprirsi nei media e nel sistema giudiziario... la voce di Bergdorf risuona più forte che mai". L'onorificenza arriva dopo la sentenza della Corte Suprema che ha stabilito che, ai fini dell'Equality Act del 2010, con il termine "donne" ci si riferisce al sesso biologico e non al genere autoidentificato.

Vogue ha affermato che la sentenza sta "ulteriormente motivando gli attivisti critici di genere" che credono che il sesso biologico e non l'identificazione preferita definiscano ciò che costituisce una donna. Tra questi, J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter, che si è espressa apertamente nella sua convinzione che gli spazi per le donne dovrebbero essere riservati a coloro che sono biologicamente donne.

La scelta di Bergdorf per Vogue 25 segue una serie di casi in cui onorificenze per le donne sono state assegnate a persone che non sono biologicamente donne.

Nel 2024, la stessa Bergdorf è stata scelta da UN Women UK come "UK Champions". Sempre nel 2024 la BBC ha inserito Brigitte Baptiste, la scienziata transgender colombiana, nella sua lista annuale di 100 inspiring women.