Rari e poco appariscenti: i pochi rimasti che ancora vogliono corteggiare

Gentile signora Braghieri, buon anno intanto. Come sa, la leggo con piacere da sempre e seguo la sua rubrica. Che non è semplice da gestire in una colonna di giornale perché le storie che le vengono sottoposte meriterebbero talvolta ampie riflessioni. A una persona come lei racconterei volentieri tutte le mie impressioni (fallaci o meno, non so) sull’universo femminile, con le sfumature, le scorie rimaste, i bellissimi ricordi, i rimpianti, i rimorsi che l’esperienza mi ha lasciato. Volevo dirle, però, che esistono ancora uomini disposti a corteggiare sorprendendo, glielo garantisco. Magari sono più rari, forse poco appariscenti ma ci sono. Nel chiasso dei social, della società dell’apparenza, del tutto e subito, di Istagram e di Uomini e Donne appaiono fuori dal tempo. Glielo dico per testimonianza diretta. Diverse donne, negli anni, me lo hanno confermato. Conceda anche a me una battuta sul «gesto spiazzante»: se lei non fosse impegnata io la corteggerei, pur vivendo lontano (ma sono abituato a viaggiare...). Perché è una donna intelligente, certamente di buone letture, e ha il dono sia della scrittura, sia della sensibilità, sia dell’ironia. Sono cose che apprezzo molto. La ringrazio dell’attenzione e la saluto con viva cordialità e sincera stima.

Andrea-Grosseto



Caro Andrea, è un bel sollievo sapere che ci sono ancora uomini disposti a corteggiare. E lo è ancor di più sapere che ce n’è uno disposto a corteggiare persino me! Scherzi a parte (ma grazie infinite per le bellissime e immeritate parole), la sua mail mi ha fatto venire in mente un altro aspetto inquietante dei nostri ragazzi. E lo ha fatto nel punto in cui cita un programma tv di enorme successo: ha notato che oggi gli adolescenti tendono ad essere tutti identici anche fisicamente? Di sicuro è un risultato a cui contribuiscono il look omologato e queste pettinature maschili che sembrano realizzate nei negozi per animali Arcaplanet: certe tosature punitive che regalano espressioni da primate purissimo. Le mode sono sempre esistite e ogni generazione ha seguito la propria. Ma questi ragazzi, più che valorizzati dagli stilisti sembrano resi invisibili da una qualche setta futurista.

E sono così tutti quelli che scorrono su Tik Tok, tutti quelli che vomitano certe strofe, tutti quelli che vedi uscire da qualsiasi scuola d’elite o «sgrausa» che sia. Le persone raziocinanti non credono ai macro complotti di qualche perfida mano che muove il mondo. Ma la tentazione di concedersi qualche suggestione viene.