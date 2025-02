Il test della Scala di San Valentino e le domande da Nobel

Ascolta ora 00:00 00:00

Ah! La psicoterapia di coppia! Quando una coppia scoppia è l’ultima zattera di salvataggio, come la porta su cui si era messa Rose lasciando andare Jack in Titanic (si è visto che sarebbero potuto starci entrambi), con la differenza che il Titanic è il rapporto con il partner. Non so quali siano le reali statistiche di successo, però mi ricordo la serie dei Ferragnez, dove Chiara e Fede andavano in psicoterapia di coppia e ogni secondo. Fu un successone, la serie, della coppia sappiamo come è finita. Diciamo che se varcate la soglia di uno studio di psicanalisi per cercare di capire se potete stare continuare a stare insieme la soglia dell’inizio della fine è già superata, molto probabilmente siete nella simulazione di un nuovo inizio. Tuttavia c’è un nuovo test, uno di quei test online, non dovete andare a parlare con nessuno.

Vi assicuro che funziona, perché lo ha sviluppato un team dell’Università di Stoccolma e è stato pubblicato su Cognitive Behaviour Therapy. Testando il test su 1300 persone. Hanno creato una “scala di San Valentino” considerando fattori a cui nessuno avrebbe mai pensato prima, per esempio che un rapporto di coppia è “legato a uno scambio di pensieri” (ma dài!). Potete farlo sul sito https://vanlentinskalan.se/eng/ e ve lo segnalo perché loro sostengono abbia un alto grado di affidabilità, credo lo stesso che abbiano loro di prendere il Nobel, visto che si trovano già a Stoccolma. In questo test dovete dire se quando siete con il vostro partner andate d’accordo o meno. Ma anche se riuscite a risolvere i problemi pratici con il vostro partner. Perfino quante volte avete pensato di separarvi dal vostro partner. Addirittura, sentite qui che domanda, quanto siete soddisfatti del vostro partner. Come se non bastasse dovrete pensare anche se valutate la relazione con il vostro partner positiva o negativa.

Non so quanto ci abbiano messo per inventarsi delle domande psico-comportamentali così complesse, ma per quanto mi riguarda, se prima di arrivare a leggere fin qui avete cliccato sul link, siete già nel magico mondo dei Ferragnez.