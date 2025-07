Il sogno dell'America's Cup si tinge di grigio essenziale

Il rinnovo della partnership tra Panerai e Luna Rossa, in qualità di Official Sponsor del Team, in prospettiva della 38ª America's Cup, che si terrà a Napoli nel 2027, è stato così commentato dal CEO della Maison, Emmanuel Perrin: "Affiancare il team Luna Rossa per la terza edizione consecutiva di America's Cup (la liaison è cominciata nel 2019, ndr) è stata una scelta del tutto naturale, dettata dai valori che rappresentano i nostri orologi: innovazione tecnologica, performance e spirito italiano. Il mare è la nostra origine, e siamo orgogliosi di navigarlo con questi eroi moderni, offrendo loro strumenti di precisione per la sfida più importante".

Talmente importante da far salire a bordo del Prada Pirelli Team "Luna Rossa" il numero uno della vela mondiale, il timoniere neozelandese Peter Burling. Eroe nazionale in Nuova Zelanda, oltre ad aver vinto le ultime tre edizioni della "Coppa delle 100 Ghinee" con Emirates Team New Zealand, vanta tre medaglie olimpiche e sei campionati mondiali nella classe 49er.

Sebbene, per regolamento, il fuoriclasse di Tauranga, classe 1991, non potrà regatare a bordo dell'AC75 della squadra italiana per la prossima America's Cup, la sua competenza, genialità, visione tecnica e freddezza tattica saranno messe a disposizione del team con un ruolo di coaching e di sviluppo dell'imbarcazione, che il CEO di Luna Rossa, max Sirena sta studiando per lui. E, in occasione della comunicazione del nuovo accordo, la Casa fiorentina ha aggiunto due nuovi modelli Luminor alla collezione Luna Rossa: il Chrono Flyback PAM01654 e il tre sfere manuale PAM01653, impermeabili fino a 10 atmosfere.

Il primo, proposto in serie limitata a 150 esemplari, è stato realizzato su cassa in titanio da 44 mm, resistente alla corrosione e all'usura, e molto leggero. Animato dal calibro di manifattura P.9100, con funzione flyback (il primo movimento automatico di Panerai in modalità cronografica, dotato di due brevetti), visibile fronte fondello a vista, prevede, sul rehaut, l'inserimento della scala tachimetrica ad uso nautico: 28.800 alternanze/ora, due bariletti, 3 giorni di autonomia, smistamento via ruota a colonne e innesto verticale.

La cronografia è avviata mediante il pulsante al 10 e arrestata/azzerata, premendo quello all'8, entrambi smaltati con anelli in rosso. Con il tradizionale sistema a leva proteggi-corona, il PAM 01654 impiega un quadrante grigio "a sandwich", con indici resi luminescenti dal SuperLuminova X1 e dettagli rossi distribuiti sulle sfere della cronografia (secondi e minuti centrali e ore al 3, su fondo azurée, unitamente al contatore dei piccoli secondi al 9). Il solotempo Luminor PAM01653, invece, sempre da 44 mm, prevede una cassa in acciaio AISI 316LVM - 1.4441, una lega rinomata per la sua lucentezza, durezza e resistenza alla corrosione, composta da ferro con un contenuto di cromo, nickel e molibdeno, soggetta ad alternanza di finiture lucide e satinate.

Il quadrante, ancora minimal "grey", include, tradizionalmente, i piccoli secondi al 9 ed assicura il medesimo effetto luminescente del crono.

Il calibro manuale P.6000 (21.600 alternanze/ora) consente 72 ore di riserva di carica con un solo bariletto. Entrambe le varianti sono completate da un cinturino in composito nero e grigio, con emblematica striscia centrale "Luna Rossa".