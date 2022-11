Solo una multa al giorno a chi gira in monopattino

Solo 1.096 multe in due anni e mezzo (una media di 35 al mese, una al giorno). É il bilancio delle multe elevate a conducenti di monopattino a Milano tra il 2020 e lo scorso 21 luglio. Nel dettaglio: 365 nel 2020, 426 nel 2021 e 285 da inizio anno (fino alla data x). Dal 2019 al 21 luglio sono stati multati invece 2.359 ciclisti (352 nel 2019, 612 nel 2020, 829 nel 2021 e 566 quest'anno). Quello che sottolinea la consigliera comunale di Fratelli d'Italia Chiara Valcepina, dopo un accesso agli atti, è che «le sanzioni a chi gira in bici e monopattino scattano sostanzialmente quasi solo in caso di incidente, anche se è sotto gli occhi di tutti che ogni giorno chi usa questi mezzi viola il Codice andando sui marciapiedi, in contromano, sulle strisce pedonali, salendovi in due e superando il limite e mettendo a rischio anche gli altri». Il dato degli incidenti in cui sono coinvolti monopattini è di 275 nel 2020, 573 nel 2021 e 485 al 31/10 del 2022. Le violazioni al Codice della strada contestate in caso di sinistri dove erano coinvolti monopattini: 188 nel 2020, 350 nel 2021 e 245 al 31 ottobre del 2022 (e non è detto nemmeno che la sanzione sia andata a chi guidava il mezzo di micromobilità o al motociclista o automobilista coinvolto). Gli incidenti con velocipedi coinvolti sono stati invece 963 nel 2020, 1.308 nel 2021 e 1.026 nel 2022 (al 31 ottobre). Le violazioni: 580 nel 2020, 849 nel 2021 e 530 da inizio anno a fine ottobre. L'assessore alla Sicurezza Marco Granelli ha fornito anche le multe contestate in seguito a incidente sulle piste ciclabili (455 nel 2020, poi 566 e 446 quest'anno) e quelle per sosta irregolare di bici (24 in due anni e mezzo per le bici, 297 nel 2021 e poi 2.163 nel 2022 per i monopattini) e riferisce che «dal 22 novembre 2021 è attivo il servizio di rimozione dei monopattini in divieto che ha portato alla rimozione di 629 mezzi in circa un mese nel 2021 e 2.524 da gennaio al 29 luglio, dodici al giorno. «Dallo scorso 18 luglio - aggiunge - è attivo anche il servizio rimozione dei velocipedi in divieto che sta iniziando a produrre i primi effetti». Sei bici rimosse nei primi dieci giorni. Non proprio un record. «La preoccupazione del sindaco Sala sul Bilancio è comprensibile, soprattutto per il calo di incassi per multe che nelle previsioni dovevano arrivare nel 2022 a 230 milioni e sono scesi a 208-210 - afferma Valcepina -. Eppure era prevedibile, negli ultimi anni sta cercando di abolire la circolazione in auto con Ztl assurde e taglio dei posteggi. Però a chi gira in bici e monopattino tutto è permesso. Le regole vanno fatte rispettare anche a chi usa mezzi green e bisogna investire e su corsi di mobilità sicura». Le ultime dichiarazioni del sindaco sul buco nei conti a causa del Trasporto locale portano a pensare che nel 2023 aumenterà il ticket Atm. «Siamo contrari, chiederemo un incontro o una Commissione - tuona Valcepina -. E deve ancora presentarci la radiografia di Area B dopo i divieti scattati a ottobre».