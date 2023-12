Sotto l'albero di Natale Elisa mette un album, due live e uno show tv

«Era da tempo che volevo fare un concerto di Natale». Lo dice con il sorriso soddisfatto ma siccome lei è Elisa, il concerto di Natale non può essere certo ordinaria amministrazione, due canzoni per le feste, un duetto in amicizia e via. Sarà pure in modalità «Intimate» come la serie di concerti che ha tenuto per un anno in giro per l'Italia, passando anche dall'Arena di Verona, affiancata da un quartetto d'archi e da pochi altri strumenti acustici, nonché da un sodale dalle idee chiare come Dario Faini, in arte Dardust ma la festa che ne è nata è di quelle grosse, tanto più che c'è di mezzo anche un album. Intitolato Intimate Recordings at Abbey Road Studios, il disco è disponibile dall'8 dicembre su cd e doppio vinile ed è il secondo capitolo di un progetto che si allarga a ogni passo, e dopo il quale, butta lì Elisa come a convincersene da sola, «mi prenderò una lunga pausa, sicuramente superiore a un anno». Valle a credere, anche perché una friulana con le mani in mano ancora non si è vista.

Intanto stasera e domani al Mediolanum Forum di Assago Elisa porta An Intimate Christmas, un evento che si guadagnerà in forma televisiva la prima serata su Canale 5 la sera della Vigilia di Natale col titolo di Elisa Buon Natale anche a te. E sarà una cavalcata di brani storici dell'artista venuta dal Nord-Est, con l'aggiunta di alcuni evergreen della tradizione natalizia, riletti con colori acustici assieme a un folto gruppo di amici che infiamma il cartellone. Lei li snocciola in un amen: nei due giorni al Forum di Assago e nello show tv sono attesi Luciano Ligabue, Gianni Morandi, Elodie, Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Pio&Amedeo, Tommaso Paradiso, Ornella Vanoni, Carmen Consoli (con cui è prevista un'intensa versione de L'ultimo bacio), la ballerina Eleonora Abbagnato insieme alla figlia Giulia Balzaretti, Drusilla Foer, Giovanni Storti, mentre da remoto sono pronti a duettare Andrea Bocelli («che ha voluto assolutamente cantare White Christmas»), Tiziano Ferro e Lorenzo Jovanotti. Un Christmas Show come si deve, i cui biglietti sono andati tutti esauriti nel giro di 48 ore e che porterà fondi a Legambiente e al progetto Music for the Planet per piantare nuovi alberi, rigenerare i territori e contrastare la crisi climatica. «A questo progetto tengo molto - spiega Elisa - e tutti questi amici che parteciperanno allo show mi aiuteranno a divulgare il messaggio». La versione acustica intimistica sembra quella perfetta per l'Elisa di oggi: «Nelle date di giugno all'Arena di Verona la risposta emotiva è stata incredibile, con Dardust pensavamo che forse lo spazio avrebbe avuto bisogno di un ensemble strumentale più potente, ma ho imparato che non servono tante sovrastrutture, perché alla fine vince il trasporto collettivo. A Verona ho ricevuto la prima standing ovation dopo il primo brano, e me lo ricorderò per sempre».

Il live show si svilupperà in quattro quadri: una prima parte Intimate fedele al progetto del disco, una seconda swing, una parte corale gospel e un finale sinfonico tra rock e world music, nel quale si aggiungeranno percussioni e voci. Tra i momenti attesi, l'interpretazione di Have Yourself a Merry Little Christmas e il numero di danza di Eleonora Abbagnato sulle note dello standard natalizio Carol Of The Bells del compositore ucraino Peter Wilhousky. «Abbiamo cercato di costruire ponti tra me e gli artisti invitati spiega Elisa Si tratta di brani non necessariamente a tema natalizio, che però musicalmente si portano qualcosa vicino allo spirito di questa festa». Il repertorio dei live e della serata del 24 su Canale 5 avrà come colonna portante l'album appena pubblicato, che Elisa e Stardust hanno registrato negli studi di Abbey Road a Londra, quelli dei Beatles: «Entrare in quel posto è stato incredibile spiega Elisa eravamo indecisi tra gli studi della Capitol a Los Angeles e Abbey Road, alla fine abbiamo scelto Londra e per di più alla fine gli studi hanno accettato che il loro nome apparisse nel titolo dell'album».

Un solo rammarico in quei giorni: «Dardust ha incrociato Roger Waters e Eric Clapton alla mensa degli studio rivela la cantante Io invece non ho visto nessuno». Nella tracklist di 18 tracce del disco, una versione nuova di Silent Night e due inediti, il singolo Quando nevica, scritto da Elisa con Calcutta e Dardust, e Buon Natale anche a te, scritto con Alessandro Raina.