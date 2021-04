Arriva un canale tv solo per Il Trono di Spade

È stata una tra le serie tv di maggior successo che è stata trasmessa negli Usa e che ha trovato una buona accoglienza qui in Italia da parte del pubblico. Stiamo parlando de Il Trono di Spade, serie fantasy ispirata a Le Cronache del Ghiaccio del Fuoco, la celeberrima saga scritta da George R.R. Martin. Era il 17 aprile del 2011 quando il primo episodio è stato trasmesso sulla HBO, per concludersi poi nel maggio del 2019 dopo 8 lunghe stagioni, culminato in un finale che è stato visto da 45 milioni di telespettatori. Una serie che ha rivoluzionato il piccolo schermo e che ha reinventato il mito dei racconti cavallereschi a puntate, inanellando umori e sapori di una terra magica e senza tempo. Sono trascorso 10 anni dal primo episodio, ed ora è tempo di festeggiare il mito de Il Trono di Spade.

Tutti i 73 episodi della serie dei record saranno disponibili su Sky – network italiano che fin dall’inizio ha trasmesso lo show in Italia – dal 16 al 23 aprile in un canale interamente dedicato alle vicende ambientate nei sette regni di Westeros. Il canale 111 prende il nome di SKY Atlantic Maratone – il Trono di Spade: The Iron Anniversary, e lì sarà possibile ammirare tutto d’un fiato le vicende dei Lannister e company. Non solo magie, battaglie all’ultime sangue, patti scellerati e amori impossibili, ma anche interviste esclusive e aneddoti dal set per poter festeggiare nel migliore dei modi la serie cult di ultima generazione. Una ghiotta occasione per i fan storici così da poter rivedere i loro beniamini, da non perdere per quel genere di pubblico che si approccia all’universo di Martin per la prima volta. Ovviamente, tutti gli episodi verranno trasmessi live ma disponibili in streaming su Nowtv.

Oltre a tutte le otto stagioni, per la prima volta in tv verrà trasmesso anche The Game of Thrones Reunion, uno speciale di due ore condotto da Conan o’Brien e girato a Belfast durante le riprese dell’atto finale. Lungo ben 90 minuti, l’episodio speciale vede il cast e la crew celebrare l’immenso patrimonio rilasciato da Il Trono di Spade, ricordando aneddoti, curiosità e racconti inediti per esplorare più a fondo le leggende della serie cult.

Ma non è tutto. Per i dieci anni dal debutto, il cast de Il Trono di Spade mobiliterà i fan per chiedere loro di contribuire a una di queste dieci nobili cause: quelle di Women for Women International, World Central Kitchen, Conservation International, International Rescue Committee (IRC), UNICEF, FilmAid International, SameYou, Royal Mencap Society, National Urban League and The Trevor Project.

Warner Bros. Consumer Products, inolte, ha inoltre collaborato con i suoi partner licenziatari per creare una varietà di prodotti in edizione speciale, per l’inizio di The Iron Anniversary. Tra questi un esemplare unico di Uovo Imperiale di Fabergé, il gioielliere più iconico al mondo, ispirato a Daenerys Targaryen e co-progettato dalla costumista vincitrice del l'Emmy Award, Michele Clapton. L'uovo include una corona in miniatura disegnata dalla signora Clapton, che rappresenta la corona che Daenerys avrebbe indossato se si fosse seduta sul Trono di Spade. Una gamma di birre ispirate alla serie, prodotta dall'azienda danese di birra artigianale Mikkeller, che consentirà ai fan di tutto il mondo di festeggiare brindando con la prima birra dell'assortimento chiamata "Iron Anniversary IPA". Un nuovo assortimento in edizione limitata di Funko Pop! Vinyl dei protagonisti della serie televisiva con texture in ferro, tra cui Arya Stark, Khal Drogo e molti altri. Disponibili per il pre-order presso i rivenditori di tutto il mondo.