11/9, Keaton e Tucci duettano in bravura

Sabato è l'11 settembre, data che resterà sempre nella memoria di noi tutti a causa degli attentati di 20 anni fa. Worth, film original (arriva direttamente in Tv, senza passare dalle sale), in onda, tra due giorni, sui canali Sky Cinema, offre una visione curiosa e poco conosciuta di uno dei tanti aspetti legati a quella tragedia. Si tratta della gestione del cosiddetto «Fondo di risarcimento delle vittime dell'11 settembre», che il Congresso istituì rapidamente per prevenire eventuali cause dei parenti contro le compagnie aree coinvolte e che avrebbero potuto portare al tracollo finanziario. In pratica, un risarcimento in cambio del consenso scritto di non citarle in giudizio. Il problema, dal quale prende via il film diretto da Sara Colangelo, è stabilire quanto possa valere, economicamente, una vita umana. Per questo motivo venne chiamato Kenneth Roy Feinberg (anzi, si propose lui, come unico candidato vista la rogna), avvocato americano, di fede democratica, specializzato in mediazione e risoluzione alternativa delle controversie. Sul piccolo schermo, lo vedrete con il volto di Michael Keaton, bravissimo nel rappresentare i sentimenti di un uomo che da grigio e cinico burocrate finisce per lasciarsi coinvolgere dalle storie delle vittime e di chi, con grande strazio, è loro sopravvissuto. Con un budget che non poteva superare i 7,375 miliardi di dollari complessivi, Feinberg aveva l'ingrato compito di stimare, caso per caso, quanto avrebbe guadagnato ogni vittima in una vita intera, facendo differenziazioni inaccettabili ai più. Non senza polemiche, anche per il poco tatto iniziale che gli rese subito arduo il compito di far firmare, entro due anni, l'80% degli aventi diritto. Rappresentati, molto bene, da Stanley Tucci (come sempre, il miglior caratterista di Hollywood), qui Charles Wolf, vedovo che istituisce un blog molto seguito nel quale portare avanti le istanze di tutti i parenti. Il film, molto parlato, è un tributo agli eroi di quell'11 settembre, ai loro ultimi istanti, ma anche a chi si è trovato a confrontarsi con la morte improvvisa dei propri cari, spazzati via dall'odio.