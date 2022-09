29 anni dopo arriva il sequel di Hocus Pocus

Era il lontano 1993 quando il mito di Hocus Pocus ha fatto la sua prima apparizione sugli schermi. Il film della Disney, pensato solo per il mercato home video, è diventato un piccolo ma grande cult per i più giovani e per gli amanti della magia, del terrore e del mistero. Sono passati ben 29 anni dalla "prima" di Hocus Pocus e, in un’ottica di riscoperta dei film del passato, anche il celebre lungometraggio della Disney è tornato con un sequel. Infatti, dal 30 settembre e in vista del mese dedicato a Halloween, con il titolo di Hocus Pocus 2, su Disney+ arriva il secondo e atteso capitolo del franchise. Con un cast di grande richiamo, ma con tante nuove entrate, il film torna al meglio della sua forma. Si parla ancora di magia, incantesimi, maledizioni e si ride di gusto, ma si fa spazio a una morale (alquanto spicciola) sull’importanza dell’amore fra sorelle e dei legami familiari. Il sequel perde un po' il fascino della novità, ma è comunque un piacevole intrattenimento.

Abbiamo visto Hocus Pocus 2 in anteprima e, nonostante le sorelle Sanderson siano più in forma che mai, sono i contenuti che non convincono fino in fondo, tanto da trasformare un divertente film per famiglie in un racconto dove la magia fa rima con i buoni sentimenti. Per i fan, però, è un’esperienza da non perdere.

Nella Salem dei tempi moderni, dove confluiscono tante culture, tre giovani ragazze che hanno una passione per la magia, causa forza maggiore, accendono la candela dalla fiamma nera e riportano in vita - e in epoca moderna - le mitiche sorelle Sanderson. Winifred (Bette Midler), Sarah (Sarah Jessica Parker) e Mary (Kathy Najimy) si mescolano ai festeggiamenti di Halloween cercando altri bambini da cui succhiare l’energia vitale e nel mentre rincorrono la figlia del sindaco, perché discendente del prete che nel 1600 le ha condannate per stregoneria. Tra canti, balli e battute graffianti, le sorelle Sanderson questa volta si confronteranno con una nuova generazione di streghe che darà loro tanto filo da torcere.

"Da molto tempo che aspettavo di tornare nei panni di Winifred", rivela Bette Midler ai giornalisti durante una tavola rotonda virtuale. "Appena ho ricevuto la notizia dal mio agente che il film era in fase di lavorazione ho subito accettato la proposta. È come se fossi tornata a casa. Hocus Pocus ha una grande eredità, nonostante siano passati 29 anni dal suo debutto – aggiunge -. Ho visto che nel tempo siamo diventate le streghe più amate del web. Ritornare a essere una delle Sanderson è stato come un sogno che diventa realtà. Lo ammetto, era agitata all’idea ma era la cosa giusta da fare – continua –. Così ansiosa tanto da pensare che non fosse giusto girare un sequel. Invece, eccoci qui". Di fatti, Hocus Pocus oggi è il metro di paragone per tutti i film che rievocano le leggende di Halloween. Il sequel funziona ma, purtroppo, la magia della novità è andata persa. "Abbiamo cercato di guardare oltre e realizzare un film che guardasse al passato ma anche al futuro", commenta poi la regista.