Dopo il divorzio lampo da Pamela Anderson, l’ex marito è già pronto a risposarsi

Dopo aver divorziato dopo soli 12 giorni di matrimonio da Pamela Anderson, accusandola di averlo sposato solo perché era in bancarotta e le serviva qualcuno che saldasse i suoi debiti, il produttore Jon Peters aveva giurato che non si sarebbe mai più sposato perché non credeva più nell’amore e tanto meno nel matrimonio. Eppure sembra già aver cambiato idea tanto che, secondo Us Weekly, sarebbe già fidanzato con un’altra donna e pronto nuovamente a sposarsi. Il magazine fa anche il nome della donna, la modella Julia Bernheim, bionda come Pamela, ma molto più giovane della 52enne diva di " Baywatch " che è stata l’amore della vita per Jon Peters, frequentandosi a fasi alterne per più di 30 anni. I due si conobbero quando Pamela era poco più che ventenne ed ebbero una relazione ostacolata dalla grande differenza d’età tra i due, ben 22 anni, ma negli anni vissero altri flirt appena entrambi tornavano single dalle loro relazioni, fino alla decisione di quest’anno di sposarsi in segreto a Malibù.

Peters, che ha prodotto, tra i tanti successi, " A Star is Born " con Lady Gaga e Bradley Cooper, ha dichiarato a Page Six: " Inutile dire che quando mi ha scritto che voleva sposarmi era un po’ un sogno diventato realtà, anche se ero fidanzato con un’altra signora che si stava per trasferire da me ", ha detto Peters, aggiungendo: " Appena ho letto quel messaggio ho lasciato tutto per Pam. Aveva quasi 200mila dollari di debiti e nessun modo per pagarli, quindi ci ho pensato io e questo è il ringraziamento che ricevo. Non c'è sciocco peggiore di un vecchio sciocco ". Ma ora, dopo la cocente delusione, sembra intenzionato a voltare pagina e alla svelta.

Per il 74enne si tratterebbe del sesto matrimonio dopo quello dello scorso 20 gennaio con Pamela Anderson, finito perché l’uomo non voleva essere usato " come un bancomat " dall’attrice che voleva anche coinvolgerlo nella gestione del suo sito web, Jasmin, " roba porno soft – ha dichiarato il produttore – con cui non intendevo avere niente a che fare. Le ho però anche proposto di rilanciare la sua carriera offrendole un ruolo nel nuovo film che sto producendo, ‘Private dancer’ dato che quel suo assurdo sito web, stile Goop ma più sconcio, non le garantisce molte entrate e io le vorrò comunque sempre molto bene ".

I due si sono, infatti, lasciati in ottimi rapporti, tornando ad essere solo amici e ora l’uomo, a sole tre settimane dal loro divorzio, è già pronto a legarsi con un’altra donna. Questa volta però non solo bella, ma anche molto giovane. Chissà come la prenderà Pamela Anderson che al momento è single e disoccupata in Canada, dove vive con il figlio e senza più debiti grazie all’intervento di Jon Peters.

