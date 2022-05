365 giorni - Adesso, Susinna: "Nella vita di tutti i giorni sono passionale e gentile proprio come Nacho"

Quello di 365 giorni è un vero e proprio fenomeno di massa. Il film di Netflix con Michele Morrone nel ruolo di Massimo Torricelli, boss della mafia siciliana che si innamora fatalmente della giovane Laura, in poco meno di un anno è diventato un vero e proprio "must have" per gli amanti delle storie torbide, peccaminose che seguono la scia di Cinquanta sfumature di Grigio. Il primo film arriva in streaming nel 2020. Due anni dopo, con 365 giorni – Adesso, i protagonisti tornano per il secondo capitolo della vicenda, con storie ancora più bollenti e ancora più spregiudicate. Ispirato all’omonima trilogia erotica di Blanka Lipnska, celebre autrice polacca, il sequel del film a oggi è alla numero uno di tutte (o quasi) le classifiche di Netflix e dove il servizio è attivo. Il successo, però, non sempre è sinonimo di qualità. Anche se 365 giorni è diventato un fenomeno, è stato sommerso dalle polemiche. Tanto da guadagnare lo 0% di critiche positive. Questo dettaglio, però, non fa paura né agli attori né tanto meno alla produzione.

Nel nuovo film, oltre a Michele Morrone, il pubblico femminile è stato rapito dalla bellezza di Simone Susinna. In 365 giorni – Adesso interpreta Nacho. Bello, sexy, dal fisico prestante e dai profondi occhi azzurri, è il giardiniere di casa Torricelli che si insinua nel traballante rapporto di Laura e Massimo. L’attore, conosciuto prettamente per la sua attività di modello, è al suo primo ruolo da protagonista in un lungometraggio. Lo abbiamo intercettato per una mini-intervista in cui ha raccontato la sua esperienza sul set.

Lei da modello è diventato un attore. Come ha vissuto questa esperienza?

"Tutto è avvenuto con una tale velocità che solo in questo momento sto capendo cosa mi è successo. Sono un ragazzo determinato e ambizioso. E da un paio di anni ho vissuto con il pensiero di rincorrere il successo. Grazie a questo ho potuto raggiungere i miei obbiettivi, e adesso mi godo ciò che possiedo al 100%. Ma non mi fermo. Punto sempre più in alto".

Nel sequel di 365 giorni interpreta il misterioso Nacho. Come descriverebbe il suo personaggio?

"È un personaggio molto misterioso. Sotto certi aspetti mi rispecchio in lui. Nella vita di tutti i giorni, ad esempio, sono passionale e gentile proprio come Nacho. Anche se, devo essere sincero, ho sempre pensato di essere uno spirito libero".

Lei ha trovato un’improvvisa notorietà sui social. Che rapporto ha con i tuoi fan?

"Sono molto contento che Nacho sia piaciuto molto al pubblico. Ho ricevuto tanti commenti positivi e di apprezzamento. Cerco il più possibile di stare in contatto con i miei fan perché è grazie a loro che sono diventato quello che sono. Non sarei nessuno se non ci fossero. Il loro affetto mi rincuora. Mi cambiano le giornate, anche quelle in cui non sono al meglio. Un giorno mi piacerebbe ringraziarli uno a uno".

Ha recitato in un film con scene molto piccanti. Ci sono state difficoltà?

"Di difficoltà non ne ho avute. Mi sono trovato subito a mio agio, anche con le scene di sesso. Fa strano a dirlo ma quelle sono scene le più sicure. Poi, per qualsiasi problema c’è sempre il coordinatore di intimità a cui si può fare affidamento. Per quanto riguarda il personaggio di Nacho, invece, sono stato seguito fin dall’inizio dal regista che mi ha aiutato in ogni piccolo dettaglio. Grazie ai suoi consigli ho cercato di entrare al meglio nel ruolo".

Di 365 giorni si leggono molte critiche negative ma, di fatto, è un film che sta racimolando tanti consensi su Netflix, soprattutto in Italia. Cosa ha da dire in merito?

"La penso così. Nella vita non si può piacere a tutti. Come attore sono consapevole che avrò sempre un pubblico che mi amerà come avrò chi mi criticherà. È 50 e 50. E poi… l’importante è che se ne parli".

Tornerà nel terzo capitolo del film?

"Certo che tornerò. Più forte di prima".

E del rapporto con Michele Morrone?

"Con lui ho instaurato un rapporto bellissimo. Ci sentiamo tutti i giorni e ci scambiamo consigli a vicenda. Sul set è come se avessi trovato un fratello".

Dopo 365 giorni quali sono i tuoi progetti?

"Al momento sono concentrato sulla recitazione. Mi trovo già sul set di un altro film che uscirà quest’anno. Insieme al mio manager sto valutando anche altre proposte".