"Nozze terminate", "Dolore inevitabile". Totti e Blasi, addio dopo 20 anni d'amore

Ci si aspettava un comunicato congiunto alle 19, invece gli ex coniugi Totti hanno rilasciato dichiarazioni disgiunte all'agenzia Ansa. " Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia ", ha dichiarato Ilary Blasi. Più emotivo il messaggio di Francesco Totti: " Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli "

A Roma, poche cose sono amate come Francesco Totti, il Pupone, il Capitano, il "bimbo de oro". Se Giancarlo Giannini è stato soprannominato "il Principe" durante i suoi anni con la maglia giallorossa, Francesco Totti per i tifosi della "Maggica" è sempre stato l'ottavo re di Roma, o al massimo "il Gladiatore". La sua epopea calcistica è iniziata con indosso i colori della Roma ed è finita nello stesso modo, con quella maglia sulle spalle, in lacrime sotto la sua Curva sud, quella dove da ragazzino sognava, un giorno, di essere nell'undici della Roma. Ilary Blasi non conosceva niente di questo mondo, come da lei stessa ammesso in un'intervista rilasciata a Francesca Fagnani: " Onestamente non riconoscevo nemmeno mio marito in mezzo al campo ". Fu Francesco Totti a voler a tutti costi uscire con lei, a cercarla, dopo averla vista ballare a Passaparola, il programma condotto da Gerry Scotti tra la fine degli anni Novanta e i prim Duemila, dove Ilary Blasi ricopriva il ruolo di "Letterina". Era il 2002 e da quel momento i due non si sono più lasciati. Almeno fino a oggi.

Hanno provato a tenere nascosta la loro relazione ma è difficile non farti notare quando a Roma sei Francesco Totti. A qualche mese di distanza dal primo incontro, Francesco Totti ha reso ufficiale ciò che tutti già sapevano e dopo aver segnato un gol allo stadio Olimpico ha scoperto una sotto maglia con una scritta che è diventata iconica: 6 unica. Dal quel momento, nel cuore dei romani, è nata una nuova coppia da proteggere e preservare, accompagnandola in ogni sua fase. Emblematico quanto accadde al matrimonio, celebrato il 19 giugno del 2005 nell'imponente chiesa dell'Ara Coeli di Roma. Migliaia di persone sono accorse per festeggiare l'ottavo re di Roma e la sua regina. Le strade della Capitale furono bloccate e la cerimonia venne trasmessa in diretta televisiva, come mai è accaduto per una coppia di celebrities nel nostro Paese.

Sono passati 17 anni da quel giorno, sono nati tre figli e fino a pochi mesi fa la coppia non mostrava particolari segni di cedimento. Certo, le crisi capitano a tutte le coppie e loro non ne sono stati esentati, ma il loro matrimonio sembrava reggere a tutte le bordate della vita. Ilary c'era quando Totti si è infortunato gravemente, svariate volte, nell'arco della sua carriera. C'era anche poche settimane prima dei mondiali, quando sembrava che il numero 10 dovesse saltare la sua ultima occasione di salire sul tetto del mondo. Ed era a Berlino quando suo marito ha alzato la coppa, dopo aver disputato un campionato del mondo straordinario. Ilary era lì anche nel giorno in cui Francesco Totti ha dato l'addio al calcio. L'abbraccio tra le lacrime di lei che indossava quella storica maglia "6 unica" e lui con la maglia giallorossa del tributo alla sua carriera è impressa nella mente di tutti i tifosi, della Roma e non.

Ma qualcosa negli ultimi mesi si è spezzato. Le voci su un possibile tradimento sono iniziate a circolare con sempre più insistenza tanto che la coppia ha avuto non poche difficoltà a smentire le voci della crisi. Ilary Blasi è perfino andata in televisione a dire che no, non era vero niente, e che tutti quelli che a febbraio parlavano di una possibile separazione in vista avevano fatto una "figura di merda". Sono passati 5 mesi e quello che per molti era un brutto sogno ha trovato concretezza in un comunicato stampa congiunto in cui la coppia ha annunciato la separazione. Come dicono i più disillusi dall'amore, "dopo Al Bano e Romina non ci si deve stupire più di nulla".