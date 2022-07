Tra Totti e Blasi è rottura, attesa per il comunicato

Pare che il matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi sia davvero arrivato ai titoli di coda. Voci in merito a una crisi si susseguivano già da mesi ma, come anticipato da Dagospia e dal Corriere della sera, la coppia sarebbe pronta ad annunciare già questa sera la decisione consensuale alla separazione. Alcune indiscrezioni rivelano che Totti e la Blasi potrebbero annunciare la separazione con un comunicato congiunto che verrà diramato alle 19 di oggi, lunedì 11 luglio.

Sconosciuti al momento i motivi dietro l'ipotetica separazione della coppia, che si è sposata il 19 giugno 2005. Francesco Totti è considerato dai romani come l'ottavo re di Roma, è il figlio della Lupa che non ha mai tradito i colori della sua città per rincorrere contratti ben più onerosi. Per Roma e i romani, l'ex numero 10 dei giallorossi sarà per sempre il Capitano e Ilary Blasi, anche lei romana, è molto amata dalla città. La coppia ha sempre goduto del rispetto e dell'ammirazione della Capitale, che ha reso il giorno del matrimonio un evento straordinario. Per tanti è impossibile credere che quella storia d'amore sia giunta al termine ma da ormai molti mesi le voci si rincorrevano nonostante le smentite della coppia, che in più occasioni ha scacciato le voci della crisi.

Tuttavia in tanti hanno continuato a sospettare che qualcosa si fosse rotto nel rapporto tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che è stata vicina al Capitano nei momenti più difficili della sua vita, personali e professionali. Tutti hanno ancora negli occhi le immagini del giro di campo di Francesco Totti all'Olimpico nel giorno della sua ultima partita da calciatore professionista quando, con le lacrime agli occhi, salutava per l'ultima volta il suo pubblico nella sua casa sportiva. Anche in quell'occasione, Ilary Blasi era lì, a bordo campo, defilata ma sempre presente per suo marito, insieme ai loro tre figli. Ha condiviso con Francesco Totti gloria e problemi, gli è stato affianco quando si infortunò gravemente a poche settimane dall'inizio del mondiale 2006 e durante tutto il cammino di recupero. Ed era a Berlino per esultare alla vittoria della coppa del mondo.

Davanti all'ipotesi di un comunicato stampa congiunto da parte della coppia, in tanti hanno già espresso il loro dispiacere. Pochi mesi fa era stata la volta di Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker ma nessuna coppia ha avuto l'impatto mediatico di Totti e Blasi nei primi anni Duemila. Tanto che in molti parlano già della fine di un'era.