È morta Nicoletta Orsomando, storica signorina buonasera della tv italiana

A 92 anni, dopo una breve malattia, si è spenta Nicoletta Orsomando, la prima signorina buonasera della televisione italiana. La storica annunciatrice Rai era ricoverata in un ospedale di Roma da qualche giorno. A rendere nota la sua dipartita è stata la famiglia. I funerali si terranno lunedì prossimo alle 10:15 nella basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma.

Nata Nicolina, in un piccolo centro della provincia di Caserta l'11 gennaio 1929, la Orsomando ha debuttato in tv il 22 ottobre del 1953. Non è sbagliato considerarla una pioniera della trasmissione televisiva nel nostro Paese, anzi. Ha fatto il suo debutto quando ancora in Italia la tv era in via sperimentale ed erano poche le famiglie ad avere a disposizione un televisore.

La maggior parte degli apparecchi, in quegli anni, si trovavano nei bar e nei punti di ritrovo, utilizzati come strumento di aggregazione collettiva e lei, con cordialità e con eleganza, annunciava la programmazione della serata. Il suo primo annuncio fu un documentario sull'Enciclopedia Britannica. Tuttavia sussiste una diatriba sul primo annuncio dell'inizio regolare delle trasmissioni Rai nel 1954, dopo l'installazione dei ripetitori di Torino e Roma e l'inaugurazione degli studi di Milano. Ufficialmente, infatti, l'annuncio della partenza della programmazione televisiva Rai a regime viene attribuita a Fulvia Colombo ma nel libro di Michele Vanossi, Le signorine buonasera, Nicoletta Orsomando ne rivendica la maternità.

Con la sua dizione perfetta, Nicoletta Orsomando ha segnato un'epoca televisiva indimenticabile. Ha lavorato in Rai per oltre 40 anni, effettuando il suo ultimo annuncio il 28 dicembre 1993. " Ero in servizio nel giorno dell'attentato di Giovanni Falcone e quello è un annuncio che non avrei voluto mai fare... Poi ce ne sono stati anche altri che hanno sconvolto il mondo, dall'uccisione di Kennedy a tante altre cose. Mi toccò moltissimo la morte di Anna Magnani, io la sera ero in servizio e facemmo un film in televisione, un film che la Magnani avrebbe dovuto vedere nella tv a colori e che, invece, non potè ", ha dichiarato Nicoletta Orsomando al Tg1 nel suo ultimo giorno di lavoro come annunciatrice.

Ha attraversato la storia con la sua presenza, accompagnandovi con gentilezza tutti gli italiani. Tuttavia, il suo ruolo nella tv di Stato, mai tradita nel corso della carriera, avendo partecipato in qualità di conduttrice e di ospite a numerose altre trasmissioni Rai fino all'ultima, nel 2016, quando prese parte insieme con la collega Rosanna Vaudetti al varietà di Rai1 Dieci cose.