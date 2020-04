Abbagnato e Balzaretti bloccati ad Ibiza a causa del coronavirus

L'emergenza coronavirus - oltre al dramma che è sotto agli occhi di tutti - ha provocato anche molti disagi a chi si trovava lontano dalla propria casa nel momento in cui sono partite le misure relative alla quarantena: questo destino è toccato anche alla coppia formata da Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti.

L'étoile internazionale, diventata molto popolare presso il grande pubblico anche grazie alle sue partecipazioni ad Amici di Maria De Filippi, aveva recentemente lasciato l'Opéra di Parigi per prendersi cura della madre, affetta da tempo da una forma cronica di leucemia. Complice anche la pausa del Campionato di Serie A, di cui Balzaretti è commentatore televisivo, la coppia, insieme ai due figli, ha deciso di concedersi una rilassante vacanza a Ibiza.

A turbare la villeggiatura della Abbagnato e della sua famiglia è arrivata però l'emergenza coronavirus che, subito dopo l'Italia, ha colpito duramente anche la Spagna. Al settimanale Chi, Eleonora ha spiegato la sua situazione, comune a molti altri italiani che erano lontani dalla propria residenza nel momento in cui sono state varate le limitazioni agli spostamenti.

A differenza di molti turisti che si sono trovati a dover affrontare dei veri e propri viaggi della speranza per far ritorno a casa, la Abbagnato ha deciso di rimanere nella meta scelta per la villeggiatura: "Siamo rimasti a Ibiza perché eravamo in vacanza qui prima che scoppiasse l’emergenza. La Spagna oggi è tra le nazioni più colpite". Rispetto alla Spagna continentale, sull'isola la crisi sanitaria sembra essere leggermente più sotto controllo: "Alle Baleari il virus è arrivato, per il momento, con numeri contenuti".

Al settimanale diretto da Alfonso Signorini, l'étoile spiega come anche alle Balerari sia estremamente alta l'attenzione per le norme di igiene: "Nei supermarket, qui a Ibiza, ti forniscono gel igienizzante e guanti prima di entrare. A passeggio con il cane è necessario l’igienizzante, altrimenti scatta la multa". "Il blocco è partito cinque giorni dopo l’Italia. La gente rispetta il decreto anche perché la polizia non scherza", aggiunge la Abbagnato.

Per il momento Eleonora Abbagnato esclude di potersi mettere in viaggio per far ritorno a casa: "Stiamo fermi e aspettiamo che la situazione migliori". "Poi penseremo a rientrare in Italia", chiosa saggiamente la ballerina.