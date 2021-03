"Anche io violentato", "Poco tatto". ​Scoppia la rissa fra Urtis e Adua

Scontro a distanza sui social network tra Giacomo Urtis e Rosalinda Cannavò con quest'ultimo che ha fatto marcia indietro dopo aver criticato pubblicamente Rosalinda Cannavò per la scelta, di quest'ultima, di parlare degli abusi subiti in televisione. Il chiarimento non ha però spento i riflettori su uno scontro che, nelle ultime ore, ha tenuto banco tra Twitter e Instagram.

A scatenare il pesante botta e risposta tra i due ex gieffini è stato un tweet pubblicato (e poi cancellato) pochi giorni fa dal chirurgo estetico sul suo profilo Twitter. Una risposta a un commento fatto da un follower su Adua, che ha fatto capire il suo pensiero sulla scelta dell'attrice di aprirsi sul suo passato: " Comunque anche a me mio cugino mi ha abusato quando avevo 6 anni, ma non vado a spiattellarlo per creare pietismo ". Le parole pungenti di Giacomo Urtis sono arrivate a destinazione e hanno scatenato la replica indignata di Rosalinda Cannavò, che ha affidato alle storie della sua pagina Instagram la sua risposta: " Rispondo pubblicamente sui social solo perché hai dimostrato poco tatto tirando fuori un argomento è davvero delicato, essendo stato anche tu un bambino abusato ".

Premettendo che sono scelte e non mi permetto di giudicare la tua, dirlo o non dirlo, farlo al Grande Fratello Vip, piuttosto che su Twitter come hai fatto tu, è una scelta. Il fatto che il mio raccontare abbia dato il coraggio a tante donne di denunciare qualsiasi forma di maltrattamento per me rende il tuo commento alquanto ridicolo e insignificante. Rifletti prima di tirare in mezzo certe tematiche

L'attrice si è detta sconcertata da Urtis per l'utilizzo "inconcepibile" della parola "pietismo" e si è scagliato contro il chirurgo, difendendo la sua decisione di parlare del suo passato al Gf Vip: "".