Gf, Rosalinda abbandona i social: "Minacce e cattiverie contro di me"

" Finirà mai tutta questa cattiveria nei confronti miei, della mia famiglia e delle persone a cui tengo? ". È l'amaro sfogo che Rosalinda Cannavò ha affidato alle storie del suo profilo Instagram per raccontare quanto le sta accadendo dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip.

L'uscita dalla Casa ha rappresentato un drastico cambiamento per Rosalinda Cannavò. L'attrice, che ha deciso di rinunciare al suo nome d'arte Adua Del Vesco per ricominciare dopo l'esperienza al Gf Vip, è tornata dalla sua famiglia e ha deciso di proseguire la relazione con Andrea Zenga nata nella Casa. Con Giuliano, il suo ex fidanzato, la storia è ormai chiusa e a dichiararlo è stata lei stessa nel corso dell'ultima puntata di Live Non è la d'Urso dove è stata protagonista: " Mi sembrava corretto, giusto e rispettoso guardarlo negli occhi e dirgli tutto quello che pensavo e chiedergli anche scusa perché sicuramente non è stato carino. Gli ho fatto capire che al di là di tutto gli voglio bene ma sto provando dei sentimenti verso un'altra persona e lui ha capito ".

Sono meno presente perché ho deciso di dedicarmi alla mia vita e ai miei affetti. Non è bello ricevere insulti rivolti a me e alla mia famiglia. Cerco di non pensarci ed è questo il motivo per il quale mi dedico più alla mia famiglia e non ai social

L'uscita dall'ha portata, però, a confrontarsi anche con fan e seguaci, ma il rapporto con loro sembra essere alquanto controverso. Nelle scorse ore, infatti, Rosalinda Cannavò ha denunciato di essere stata oggetto di minacce e insulti proprio attraverso i suoi canali social. Un accanimento verso di lei, verso la sua storia con Zenga e nei confronti della sua famiglia che l'ha scioccata. Tanto da costringerla ad essere meno presente sul web. L'attrice lo ha rivelato in un video e in un post condivisi nelle storie del suo profilo Instagram, sfogandosi: "".